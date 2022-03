– Hucker Ferenc már nem először állít ki nálunk, korábban négy éve találkozhattak a festményeivel a közművelődési központban. A megnyitó nagyon sikeres volt, több mint ötvenen vettek részt rajta, aminek különösen örülünk, hogy nem csak helyiek. Nagy örömünkre szolgált, hogy a megnyitón a művész felajánlotta Nagymányok Város Önkormányzata és a közművelődési központ részére azt az olajfestményét, amely a várost ábrázolja körülbelül az 1920-as években – tájékoztatta lapunkat Huckerné Linde Judit, a közművelődési központ megbízott igazgatója.



– A mostani a hatvankettedik önálló kiállításom. A fő foglalkozásom a CNC programozás, ami mellett a hobbim a festés és a zenélés. Festeni leginkább olajfestékkel szeretek, főként tájképeket és portékat készítek, de újabban keret nélküli absztraktokkal is próbálkoztam már, amit meg is tekinthetnek a nagymányoki galériában. Készítek falfestményeket is, a nagymányoki iskola tetején látható az egyik, de Szekszárdon az I. Béla Gimnázium kollégiumában is egy közös munkámat láthatják, amit a kolléganőmmel festettünk, valamint a Fritz tanyán van több alkotásom. Ha nem én állítok ki, más megnyitókon működök közre a harmonikámmal – mondta el Hucker Ferenc, festőművész.