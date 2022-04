Arany (16)ausztrál thriller, 97 perc

Szereplők: Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter

Rendező: Anthony Hayes

Hivatalos tartalom: Két utazó valószínűleg a valaha talált legnagyobb aranyrögbe botlik a sivatag közepén. A mozdíthatatlan rög felbecsülhetetlen értékkel kecsegtet, azonban megfelelő felszerelés és gépek nélkül nem tudják kiemelni a földből. Míg egyikük útnak indul, hogy meghozza a szükséges eszközöket, a másik férfi az arany mellett marad, és – dacolva a zord sivatagi klímával, a rá leselkedő farkasokkal valamint azon kétségeivel, hogy esetleg sorsára hagyták – várja a segítséget, ami talán sosem érkezik meg.

Megtekinthető:

Szekszárd - ápr. 22-27. - 20:00

Katonafeleségek (12)

dráma, musical, vígjáték 112 perc - feliratos

Szereplők: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Emma Lowndes, Greg Wise

Rendező: Peter Cattaneo

Hivatalos tartalom: A katonafeleségek kórusainak világszintű jelensége által ihletett filmben miközben párjaik Afganisztánban teljesítenek szolgálatot, az itthon őket hazaváró nők egy csoportja kórust alapít. Kezdetben nehezen jönnek ki egymással, de ahogy szép lassan baráti kötelékek szövődnek közöttük, a zene és a nevetés megváltoztatja az életüket: nemcsak segítenek egymásnak legyőzni a szeretteik elvesztésétől való félelmeiket, de egy médiaszenzáció középpontjában találják magát.

Megtekinthető:

Szekszárd - ápr. 28-30. - 17:00 óra

Bölcske - ápr. 23-24. - 18:15 óra

A Rosszfiúk (12)

amerikai animációs vígjáték, 101 perc

Szereplők: Sam Rockwell, Awkwafina, Zazie Beetz

Rendező: Pierre Perifel

Hivatalos tartalom: Miután egy életen át legendás rablásokat hajtottak végre, öt hírhedt rosszfiú – Mr. Farkas, Mr. Kígyó, Mr. Piranha, Mr. Cápa és Ms. Tarantula – nekiveselkednek az eddigi legnehezebb kihívásnak... megpróbálnak jó útra térni. Még senki nem bukott ekkorát a megjavulással, mint a Rosszfiúk, a DreamWorks Animation új animációs filmjében.

A film Aaron Blabey bestseller sorozata alapján készült, amelyből 8.2 millió példányt adtak el világszerte. A rendező Pierre Perifel (A Kung Fu Panda filmek animátora), a forgatókönyvet Etan Cohen (Trópusi vihar, Keményítőkúra) írta.

Megtekintheő:

Szekszárd - április 23-24. - 15:00 óra



Sonic, a sündisznó 2 (12)

kalandfilm, 120 perc

Szereplők: Jim Carrey, Idris Elba, James Marsden

Rendező: Jeff Fowler

Hivatalos tartalom: A világ kedvenc kék sündisznója visszatér a kalandok következő szintjére a SONIC A SÜNDISZNÓ 2-ben. Miután letelepedett Green Hillsben, Sonic minden vágya, hogy bebizonyítsa: megvan benne az, ami ahhoz kell, hogy igazi hős legyen. Nem kell sokat várnia, hogy próbára tegye magát, ugyanis Dr. Robotnyik visszatér, ezúttal új társával, Knucklesszel, és egy smaragdot keresnek, amelynek ereje civilizációkat képes elpusztítani. Sonic összeáll saját segítőjével, Tailsszel, és együtt vágnak neki a világkörüli útnak, hogy megtalálják a smaragdot, mielőtt rossz kezekbe kerülne...

Megtekinthető:

Paks - ápr. 23. - 10:00 óra; ápr. 24. - 12:20 óra; ápr. 25., 27. - 14:40 óra; ápr. 26. - 15:10 óra

Bölcske - ápr. 23-24. - 16:00 óra

Az elveszett város (12)

amerikai vígjáték, 92 perc

Szereplők: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Patti Harrison

Rendező: Adam és Aaron Nee

A megtörtént eseményeken alapuló történetet az Alul semmi rendezője vitte filmre – sok-sok érzéssel, humorral és szívekig hatoló dalokkal: olyan slágerek csendülnek fel a filmben, mint Katonafeleségekben a Don’t Go Breaking My Heart Elton Johntól, a Time After Time Cindy Laupertől vagy az Angels Robbie Williamstől.

Megtekinthető:

Szekszárd - ápr. 28-30. - 19:30 óra

Paks - ápr. 23., 25., 27. - 20:00 óra; ápr. 24., 26. - 17:40 óra

MORBIUS (16)

akció-horror, 108 perc

Szereplők: Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Tyrese Gibson

Rendező: Daniel Espinosa

Hivatalos tartalom: Michael Morbius halálos beteg. A ritka, de végzetes kórban szenvedő tudósnak (Jared Leto) talán azelőtt jár le az ideje, hogy rátalálhatna betegsége gyógymódjára – amely nemcsak az ő, hanem sok ezer sorstársa életét menthetné meg. Ezért nem akar meghalni. De az életet sem választja: amikor egy különleges, ősi technika nyomára jut, nem hátrál meg, felkutatja, és az örök életet választja. És minden panasza elmúlik. Erős lesz, gyors, éles hallású, eszes… és vérre szomjazik. A Marvel-képregény egyik sötét hőse, Morbius, Pókember egyik régi ellenfele rémisztő története egy látványos, nagy költségvetésű filmben kel új életre, és az egykori Joker, Jared Leto játssza!

Megtekinthető:

Bölcske - ápr. 23 - 24. 20:30 óra

Rohammentő (18)

akció, bűnügyi, thriller, 136 perc

Szereplők: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

Rendező: Michael Bay

Hivatalos tartalom: Los Angeles utcáin egy nap leforgása alatt három élet örökre megváltozik. Michael Bay nyaktörő iramú új thrillerében a sokszorosan kitüntetett veterán Will Sharpnak (az Emmy-díjas Yahya Abdul-Mateen II, Kampókéz, Mátrix: Feltámadások) sürgősen pénzre van szüksége, hogy fedezze felesége kórházi számláit, és attól kér segítséget, akitől jól tudja, hogy nem kéne - az örökbefogadott fivérétől, Dannytől (az Oscar-jelölt Jake Gyllenhaal, Zodiákus, Pókember: Idegenben).

Megtekinthető:

Paks - ápr. 23. - 14:25 óra; ápr. 24. - 14:55 óra

Bölcske - ápr. 29-30. - 20:30 óra

Katonadolog (12)

vígjáték, 112 perc

Szereplők: Channing Tatum, Lulu

Rendező: Reid Carolin

Hivatalos tartalom: A két ex-katonát akaratuk ellenére egy küldetés hozza össze: Briggs (Channing Tatum) és Lulu (egy belga malinois kutya) baljóslatú utazásra indulnak végig Amerika nyugati partján, hogy a kutya korábbi gazdájának temetésére időben érkezzenek.

Menet közben a végletekig őrületbe kergetik egymást, áthágnak egy csomó szabályt, épphogy elkerülik a halált és megtanulják, hogy néha kissé el kell lazulni ahhoz, hogy egy fikarcnyi esélyük legyen a boldogságra.

Megtekinthető:

Bölcske - ápr. 29-30. - 18:00 óra

Szelíd (16)

dráma, 92 perc

Szereplők: Csonka Eszter, Turós György, Krisztik Csaba, Kerekes Éva, Papp János

Rendező: Csuja László

Hivatalos tartalom: Edina egy női testépítő, aki együtt él edzőjével, Ádámmal. Hogy megnyerjék a világbajnokságot, Edinának komoly áldozatot kell hoznia. Eközben különös kapcsolatba kerül egy titokzatos férfival. A találkozás mindent megváltoztat, amiben a nő addig hitt.

Megtekinthető

Bölcske - ápr. 29-30. - 16:00 óra