Az Éneklő Ifjúság idei tavaszi rendezvénynek a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont. Ez a koncert azért is volt kiemelt jelentőségű, mert az együttesek a járvány miatt két éve nem találkozhattak, énekelhettek. A szekszárdi fellépésre olyan énekkarok is jelentkeztek, melyek eddig nem mutatkoztak be. Az április elsején megrendezett alkalmon tizenegy kórus énekelt. Közel 300 fiatal érkezett Bajáról, Bonyhádról, Paksról, Pécsről, Szekszárdról és Várdombról.

Köszöntőt mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere és Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója.

A minősítéssel egybekötött ünnepi koncert a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) és Naszladi Judit, a Szekszárdi Garay János Gimnázium ének-zene tanára szervezésében, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága és a Babits Mihály Kulturális Központ segítségével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg.

A minősítő hangverseny szakmai zsűrijét Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnöke, dr. Kerekesné Pytel Anna, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetettje, Kaposvár Város díszpolgára és Saltzer Géza, a Tatabánya Kultúrájáért díjjal kitüntetett énektanár, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör vezetője, a KÓTA Nemzetiségi Szakbizottság elnöke alkotta.

A Bárdos Lajos Zenei Hetek Éneklő Ifjúság Díszhangversenyen fellépő kórusok mindegyike élt a minősítés lehetőségével.

Így a Várdombi Általános Iskola Énekkara (Ágoston Mária vezetésével) „B” kategóriás Arany minősítést, a Bajai Szent László ÁMK Lukin László Ének - Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nagykórusa (Teket Melinda vezetésével) „B” kategóriás Arany minősítést, a Szekszárdi Garay János Gimnázium Leánykara (Naszladi Judit vezetésével) „A” kategóriás Arany minősítést dicsérettel, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napsugár Kórusa (Kákainé Sebestyén Judit vezetésével) „B” kategóriás Arany minősítést, a Tolnai Fusz János Zeneiskola Énekkara (Schmidt Zoltánné vezetésével) „A” kategóriás Arany minősítést dicsérettel, a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kórusa (Dudásné Szentimrey-Vén Krisztina vezetésével) „B” kategóriás Ezüst minősítést, a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola Dalosköre (Ágoston Mária vezetésével) „B” kategóriás Arany minősítést, a Pécsi Koch Valéria Iskolaközpont Jugendchor Együttese (Halmi Edit vezetésével) „B” kategóriás Arany minősítést, a Szekszárdi Garay János Gimnázium Német Nemzetiségi Kamarakórusa (Naszladi Judit vezetésével) „A” kategóriás Arany minősítést, a Der deutsche Kammerchor des Valéria Koch Gymnasiums (Pécs, Halmi Gábor vezetésével) „A” kategóriás Arany minősítést, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Vegyeskara (Stargl Szilvia vezetésével) „A” kategóriás Arany minősítést dicsérettel nyert el.

A bemutatkozásokat a zsűri szakmai értékelése és karnagyi megbeszélése követte.

1977-ben indult kezdeményezéshez csatlakozott Szekszárd

A Bárdos Lajos Zenei Hetek sorozata 1977-ben indult Solymáron, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Szekszárd is. Kezdetben a Garay Gimnázium egykori ének-zene tanára, Gerse József tanár úr és a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus szervezte a megyei találkozókat a felnőtt énekkarok számára. A tolnai megyeszékhelyen 2005-ben megszűnt az ének-zene tagozatos általános iskola. Az iskolai kórustalálkozók szervezésében központi szerepet vállaltak. Az iskola létjogosultságát és hiányát mind a mai napig érezzük. Szekszárd városa az Éneklő Ifjúság Díszhangversenyek megszervezéséhez megfelelő helyszínt tud biztosítani. Naszladi Judit tanárnő kezdeményezésére 2017 tavaszától a Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében megrendezett Éneklő Ifjúság Díszhangversenynek újból Szekszárd ad otthont.