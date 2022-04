A globális seregszemle meghirdetését – az előző években díjazott filmek vetítésével együtt – az Oscar-díj átadása utánra időzítették. A kar képviseletében dr. Zádori Iván nemzetközi kapcsolatokért felelős dékán­-helyettes vett részt Los Angeles egyik leghíresebb részén, a Sunset Boulevard-on megrendezett eseményen.



A filmkészítő verseny a PTE KPVK fenntarthatósággal és környezeti neveléssel kapcsolatos programjainak meghatározó eleme. A kar oktatási kínálata szempontjából azért is különösen fontos, mert 2021-től új programként elindult a karon a gyártásszervező felsőoktatási szakképzés. A verseny keretében a hallgatók filmkészítéssel és a produceri munka támogatásával kapcsolatban gyakorlati ismereteket szerezhetnek. A versenynek jelentős szerepe volt abban is, hogy a KPVK 2021 évi programjai alapján elnyerte a Bolygónk és városunk környezetvédelmi díjat intézményi kategóriában.



A „Forgass a Földért” filmkészítő maraton a PTE KPVK és a „Forgass a Földért” Alapítvány közös produkcióban szervezi, a New York University (NYU) Tisch School of Arts közreműködésével. A verseny szakmai vezetője Kindl Gábor producer (Forgass a Földért Alapítvány), művészeti vezetője prof. Karl Bardosh (NYU). A lebonyolítás szakmai csapatát a PTE KPVK gyártásszervező hallgatói adják, a májusi versenyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) támogatja.



