A mozgás és a tánc szeretete találkozik a fotózás szenvedélyével Kirchné Máté Réka Tánc című tárlatán. Egészen formabontó módon a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola modern- és néptáncszakos tanulói működtek közre a megnyitó alkalmával, amit Szarvas Szilvia táncpedagógus nyitott meg. Az eseménynek hatalmas sikere volt, több mint ötvenen vettek részt rajta, teljesen megtelt az emeleti galéria.



– Április 29-e a tánc világnapja, ezért szerettem volna most megmutatni a táncról készült fotóimat, amelyek húsz év anyagát ölelik fel – mondta lapunknak a bonyhádi fotós. – Már régóta érlelődött bennem, hogy feldolgozom ezt a kiállítási anyagot áprilisban, a világnap kapcsán, mivel ilyenkor mindig szerveznek valami programot a táncosaink, amit persze meg szoktam örökíteni. Főleg a helyi táncegyütteseket fotóztam, például legelőször a Völgység Néptáncegyüttes fellépéseit örökítettem meg, majd amikor Szarvas Szilvi idekerült Bonyhádra, és hozta a kortárs táncokat, akkor erre a műfajra kattantam rá teljesen. Természetesen a Kränzlein Néptánc Egyesület fellépésein is jelen vagyok, és most már tényleg bármilyen táncos produkció is érkezik a városba, azon biztos, hogy ott vagyok és megfotózom.



Kirchné Máté Réka kiállításai megyénk városait már bejárták, de nevét országosan is sok helyen ismerik, valamint a világ számos pontján, köztük Erdélyben, Franciaországban, Szerbiában, Cipruson, sőt még Kínában is bemutatkozhatott egy-egy fotójával.

A bonyhádi tárlatot április 29-ig lehet megtekinteni a művelődési központ emeleti galériájában. A fotós következő kiállítása május 4-én nyílik Szekszárdon, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban.