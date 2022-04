Húszéves a Kindl Kupolagaléria. Tamásiban, a Vályi Péter Szakképző Iskolában működik ez az egyedi kiállítóhely. Illetve már nem is egyedi, nem egyedüli, hiszen április második hetében olyan tanácskozást rendeztek Salgótarjánban, melyre azokból a középiskolákból hívtak előadókat, ahol szintén léteznek ilyen, az alkotók bemutatkozását és a vizuális nevelést szolgáló létesítmények.

Az eseménynek helyet adó salgótarjáni Madách Imre Gimnázium és a tamási Vályi mellett részt vettek a tanácskozáson egy debreceni, egy pesti, egy nyíregyházi iskola képviselői, továbbá a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának delegáltjai is. Támogató az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága volt.

A Kindl Kupolagaléria 2022-es alapításáról, a művészeti képzés elindításáról és a kiállításokról, a tamási középiskola két éve nyugdíjba vonult igazgatója, Vida Lajos, és a már szintén nyugdíjas volt igazgatóhelyettes, Kissné Herczeg Anikó beszélt. (Mindketten a Tamási Szakképzéséért Alapítvány vezető tisztségviselői.) Egy iskola nem csupán a tudás átadásának színtere – hangsúlyozták –, hanem színtere az egyéni és közösségi fejlődésnek is.

Herczeg Anikó is előadást tartott a munkájukról. Beküldött kép.

Meggyőződésünk, hogy a személyiségformálásban nélkülözhetetlen szerepe van a művészeteknek, a műveken át közvetített gondolatoknak, érzéseknek. A névadó, Kindl Vilmos a helyi Tanonciskola igazgatója volt a 20. század elején. Ő is azon volt, hogy széles látókörű, művelt fiatalokat neveljen. Napi munkája mellett aktívan részt vett a közéletében, létrehozta a vasárnapi iskolát, tehetséges szegény gyerekeket készített fel a továbbtanulásra. A róla elnevezett galéria húsz év alatt közel kétszáz kiállításnak adott otthont.

Hasonló beszámolókat hallhattak Salgótarjánban a többi előadótól is, a Vizualitás, Környezetkultúra, Fenntarthatóság című szakmai nap résztvevői. A programot a Dargay Lajos Művészeti Alapítvány szervezte. A Dombóváron élő dr. Kriston-Vízi József, az alapítvány elnöke, a program főszervezője szerint más országokban elő nem forduló, eredeti, magyar ötlet, hogy a művészeti képzéssel is foglalkozó középiskolák saját galériát működtetnek.

A hálózat bővül, s annyira benne van a levegőben ez a dolog, hogy már tervezik a felsőoktatási intézmények galériáinak bemutatását is. (A szekszárdi egyetemi karon is található egy ilyen.)

A salgótarjánihoz hasonló fórumokat szeretnének évi rendszerességgel rendezni. A cél a hasonló gondolkodású, a környezetkultúrát és az ízlésformálást fontosnak tartó szakemberek hasznos tapasztalatcseréje.