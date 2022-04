A 33. Újra-Fújva elnevezésű koncert délután négy órakor kezdődött a kulturális központ rendezvénytermében. A zenekar repertoárjában szerepelt többek között Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből, Kees Vlak: Concerto Italiano (harsonaszóló: Földesi Bálint), Figedy Sándor: Simonyi óbester – Lovassági induló, Jacob de Haan: Free world fantasy, Björn Ulvaeus: Thank you for the music, Alan Silvestri: Captain America, Ivor Bosanko: Share my yoke (trombitaszóló: Hőninger Balázs és Lévai Rafael), Elton John-Hans Zimmer: The lion king (trombitaszóló: Sági Róbert, harsonaszóló: Földesi Bálint, klarinétszóló: Decsi Fruzsina), Michael Swiny: Where the sun breaks trought the mist és Marc Shaiman: Hairspray (vadászkürtszóló: Oszter András).



Kovács Zsolt karnagy lapunknak az előadás előtt elmondta, az idei koncert attól különlegesebb a többinél, hogy az elmúlt két évben nem tudtak próbálni, fellépni, működni, és már nagyon várták, hogy közönség elé léphessenek. Szeptember óta próbáltak, a koncertet eredetileg januárra tervezték.



– A zenésztársadalomban talán a fúvósok a legösszetartóbb társaság. Mi, fúvós tanárok már az első óráktól, évektől kezdve fontosnak tartjuk, hogy élményalapú oktatást adjunk a gyerekeknek, együtt utazunk, táborozunk, szoros kapcsolatot alakítunk ki – tette hozzá.



Az Újra-Fújva koncertek célja, hogy nagykoncerten mutassák meg a diákok hozzátartozóiknak, a zeneszeretőknek a tudásukat, valamint ezeken a koncerteken búcsúztatják zenekari tagjaikat, akik befejezték a középiskoláikat, ezért csak alkalmanként tudnak részt venni a zenekar munkájában. A koncert után oklevéllel ismerik el a fúvós diákokat, valamint köszönetet mondanak a tanulók szüleinek, a támogatóknak.



Kovács Zsolt karnagy arról is tájékoztatott, ez az első év, hogy nem egyedül vezeti az Ifjúsági Fúvószenekart, hanem Kolozsvári Gáborral. A koncerten mindketten vezényeltek. A fúvósok felkészítő tanárai Ágostonné Béres Kornélia (fuvola), Töttős-Erős Edina (fuvola), Kovács Zsolt (rézfúvós), Szegény István (ütős), Koós Zoltán (ütős), Kiss Kata Diána (klarinét, szaxofon), Kolozsvári Gábor (rézfúvós) és Szily Lajos (rézfúvós).