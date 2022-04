Az idő elszállt. A faddi festőművész, Molnár M. György (Mózsi) 90 éves. A miniszterelnök, Orbán Viktor által aláírt köszöntő oklevelet a település polgármestere, Fülöp János adta át neki. A kis házi ünnepségen részt vett a jegyző, dr. Percsi Elvira, és a község másik jeles alkotója – az idős mester egykori tanítványa – Gáti Mariann is.

Hosszú és tartalmas évtizedeket tudhat maga mögött a jubiláló művész-tanár. A legelső tájképét pedagógusi pályája első állomáshelyén, Csehimindszenten festette, 1951-ben, a saját lepedőjére. Az utolsó műve, mely kedvenc témáját, a Duna-partot ábrázolja, 2012-ben született. S mindeközben több mint ezer tanítvány sajátította el tőle a képalkotáshoz szükséges látás- és gondolkodásmódot, ceruzahasználatot, ecsetkezelési technikát.

Tanított Faddon, Tolnán, és közel két évtizedig tevékenykedett Szekszárdon, a megyei művelődési osztály képzőművészeti referenseként. Művésztelepeket szervezett és vezetett Dunaföldváron, Pakson, Bonyhádon, s a kölesdinek is meghatározó alakja volt. Kötődik Pécshez is, az ottani tanárképzőn szerezte a diplomáját, s később, mint a Képzőművészeti Szövetség Tolna megyei titkára, is sokszor megfordult a baranyai megyeszékhelyen.

A művész legfontosabb kitüntetései (Fotó: W. G.)

Mindemellett részt vett a Győri Művésztelep létrehozásában, az alapítók között szerepelt a hetvenes évek közepén. Tíz esztendőn keresztül rendszeresen járt Győrbe, tudását csiszolgatni. Túlzás lenne azt állítani, hogy még ma is nyüzsög. Többnyire ágyhoz kötött, esetleg kerekesszékkel tud közlekedni a lánya segítségével.

Ettől függetlenül jelen van a megye képzőművészeti életében, hisz több ezer mű őrzi a keze nyomát, melyek közül néhány itt is, ott is látható, középületekben, állandó és időszaki kiállításokon. Most is nyílik egy tárlata – pályatársával, a bonyhádi Kovács Ferenccel együtt – a szekszárdi Művészetek Házában, május 21-én.

Díszpolgár lett 2009-ben

Molnár M. György 1932-ben született Faddon. Tolnán nőtt fel, Szekszárdon érettségizett, majd a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-rajz szakos diplomát, 1954-ben. Dolgozni Csehimindszenten (Vas megye) kezdett, később Nagydorogon, Faddon és Tolnán is tanított. Sok időt fordított a tehetséges fiatalok felfedezésére, képzésére. Növendékei között volt Végh András és Szily Géza is. (Mindkettő Munkácsy-díjas.) A Győri Művésztelep egyik alapítója volt.

Tanulmányutakon, illetve művésztelepi meghívásoknak eleget téve járt Franciaországban, Jugoszláviában, a Szovjetunióban, az NDK-ban és Lengyelországban. Képeiből több mint harminc önálló kiállítást rendeztek. Festményei számos köz- és magángyűjteményben megtalálhatók. Műveiből állandó kiállítás nyílt a faddi művelődési házban, 2015-ben.

Munkásságáért megkapta többek között a Szocialista Kultúráért kitüntetést, a Győr Városért emlék­érmet, „A Tolna megyei művészetért” plakettet, a Babits Mihály-díjat és a Fadd Nagyközségért plakettet. Fadd díszpolgárává 2009-ben avatták. Hosszú ideig élt boldog házasságban, de 2015-ben megözvegyült. Egy lánya és két unokája van.