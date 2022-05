Idén ünnepli harmincadik évfordulóját a Gastroblues Fesztivál, hazánk legrégebbi bluesfesztiválja. Bár a hosszan elhúzódó pandémia és a háborús helyzet miatt a szervezés nehezen indult, mostanra már biztos, a fesztivált június 27. és július 3. között a megszokott módon megrendezik: öt helyszínen ötven színvonalas koncertet kínál a program.

– A Gastroblues Fesztivál nemcsak a zenéről, az evés-ivásról, hanem az együttlétről és a segítségnyújtásról is szól – mondta Süli János államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján. Utóbbival kapcsolatban hozzátette, bízik benne, hogy a határon túli magyar óvoda Visken, amelyet a fesztivál segítségével sok év alatt összegyűlt támogatással sikerült életre kelteni, fennmarad és segíti összetartani az ott élő közösséget. Kiemelte, hogy a Paks II. építkezés miatt ide érkezőknek hasonlóan tartalmas programokat szeretnének nyújtani, mint a Gastroblues Fesztivál.

Gárdai Ádám főszervező közölte, eddig összesen mintegy 600-700 ezer forintot sikerült összegyűjteni, amely az idei évben is folytatódik. A vasárnapi koncertek és a jótékonysági főzőverseny idén is ingyenesen látogatható, a kóstolójegyekből befolyt összeg továbbra is az óvoda fenntartására megy majd – jelezte. A szervező megköszönte a fesztivál fő támogatóinak, Paks önkormányzatának, az MVM Paksi Atomerőműnek a segítségét.

Szabó Péter polgármester az első itteni fesztivál élményeire emlékezett, amelyen még fiatal diákként vett részt. – A zene összeköt bennünket – mondta –, ez az a nyelv, amin mindannyian tudunk beszélni egymással. Paks városnak legalább olyan brandje a Gastro­blues Fesztivál, mint egyes épületek, például a Szentlélek-templom – tette hozzá.