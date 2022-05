A hangversenyt Sziegl Benedek klarinétjátéka nyitotta, majd Heilmann Józsefné intézményvezető osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Beszélt a gimnáziumi zenei-művészeti nevelés indulásáról, annak iskolai lehetőségeiről, valamint az azokon túlmutató új, napjainkban megjelenő kezdeményezéseiről.

Elsőként Siklósi Krisztián mutatkozott be. A Garay János Gimnázium ének-zene tagozatos osztályába járt, emellett a Liszt Ferenc Zeneiskolában tanult énekelni és zongorázni. Jelenleg Bonyhádon tanít. A Csurgó Zenekart 1995-ben alapította Medinán. Együttesével óvodákba is jár, megismerteti a gyerekekkel a népzenét, néptáncot. Időnként családjával is koncertezik. Az ünnepi alkalmon kedves énekeiből adott válogatást. A gyimesi dallamok megszólaltatásában felesége, Siklósiné Heim Karolina működött közre.

Nagy Melinda 2014-ben érettségizett itt, a zeneiskolában pedig a fuvolát választotta. Ágostonné Béres Kornélia tanítványa volt. Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának fuvola szakos hallgatója. Előadásában Wolfgang Amadeus Mozart C - dúr Andante című műve csendült fel Lozsányi Tamás orgonaművész kíséretével.

Környei Attila a gimnáziumban Melinda osztálytársa lett, ő is 2014-ben érettségizett. Hétévesen kezdett el gitározni édesapja, Környei Miklós Pál tanítványaként a zeneiskolában. Több nemzetközi versenyről hozta el az első díjat. Az érettségit követően felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, majd a PTE Művészeti Karán szerzett mesterszakos diplomát és művésztanári diplomát 2021-ben.

Attila és osztálytársa, Boros Máté ötlete volt az „Egy óra belőlünk” zenei sorozat létrejötte. Az első ilyen koncertre 2011-ben került sor. Környei Attila édesapja, Környei Miklós Pál gitárművész a jubileumi évhez kapcsolódó „Egy óra belőlünk” hangversenyre egy mindenki által jól ismert mű átiratát készítette el két gitárra és klarinétra. Címe: Sultans of Swing. Az ősbemutatónak számító előadásban apa és fia mellett Sziegl Benedek méltó kamarapartnernek bizonyult.

Az est zárásaként szólóklarinét szám következett Sziegl Benedektől. A gimnázium matematika-fizika fakultációjú osztályában tanult, 2015-ben érettségizett. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar mesterszakos hallgatója. A hangverseny megálmodója Naszladi Judit, a Garay Gimnázium ének-zene tanára volt.