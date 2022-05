– A bonyhádi zsidóság történelmi hátteréről emlékeztünk meg utunk során. A neológ és ortodox zsinagógát látogattuk meg, illetve a környékükön található zsidó emlékműveket, valamint a neológ temetőt – tájékoztatta lapunkat Szabó Tibor történész-muzeológus.

A Max Nordau Magyar-Izraeli Baráti Társaság Egyesülete célja, hogy a helyi zsidóság múltját és kultúráját felelevenítse és visszahozza a helyiek mindennapjaiba. Számos rendezvényt szerveznek maguk is, de a városi rendezvényekbe is szívesen bekapcsolódnak, ezzel is erősítve az egyesület célkitűzéseit, mondta el Hetesi Beáta, az egyesület elnöke.