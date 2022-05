Személyesen is jelen volt és beszédet is tartott prof. Karl Bardosh, a Shoot4Earth művészeti igazgatója. A New York-ból érkezett egyetemi professzor jogos büszkeséggel arra hívta fel a figyelmet, hogy a Forgass a Földért volt a világ első, huszonnégy órás filmvetélkedője. A máig tartó és működő kezdeményezést két barátjával, Kindl Gáborral és Nagy Lászlóval együtt kezdte el 2004-ben. A vetélkedő magyar és nemzetközi mezőnyben zajlik. Előbbi kategóriában Szabó István Oscar-díjas filmrendező, utóbbiban pedig Lawrence David Foldes a zsűri elnöke.

A filmek a szívből és az agyból jöjjenek. Ezt a tanácsot már a fentebb említett Lawrence David Foldes adta. Az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép- és Tudományos Akadémiájának tagja, a Hallgatói Akadémia Díj Végrehajtó Bizottságának elnöke, a Forgass a Földért zsűrijének elnöke azt hangsúlyozta, hogy az őszinte érzés a kamera lencséjéből is kiáramlik.