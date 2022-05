Az ismert környezet- és földféltő alkotó tárlatát Bábel Balázs kalocsai érsek nyitotta meg pénteken. Közreműködött a Kerékhegyi Szomszédok elnevezésű gitáros-énekes duó: Wessely Ágnes és Szecsődi István.

Balogh Jenő képei a Föld pusztulását, elsivatagosodását, ember általi tönkretételét vizionálják. Az érsek is erre mutatott rá. Az Isten megteremtette a világot, benne a Földet, rajta az embert, akinek szabad akaratot adott. Ebben a bűn lehetősége is benne van; az ember visszaélhet Isten jóságával. Uralja, kizsákmányolja a Földet, ahelyett, hogy gondos gazda módjára féltené, ápolná, őrizné. A technikai eszközök használatával dzsungelt irt, talajt szennyez, háborúkat vív.

Ez ellen kell küzdeni minden józan embernek, köztük a művészeknek is a saját eszközeikkel. A lélek nemesebbé, jobbá válhat a művészet által. Az apokaliptikus alkotások, Balogh Jenő festményei is e célt szolgálhatják. Felhívják a figyelmet a pusztulásra, s arra, hogy óvnunk kell a ránk bízott világot, hogy utódaink is gond nélkül élhessenek benne.

A kiállító művész is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. A nemes emberi tulajdonságok kivesző félben vannak. A technika a rombolás szolgálatában áll, már több mint kétezer atomkísérletet végeztek az elmúlt évtizedek során levegőben, földön, föld alatt, tenger alatt. Egyetlen olyan élőlény van ezen a bolygón, mely a saját életterét pusztítja: az ember. Festményeivel e tombolás lehetséges következményeit ábrázolja, elrettentésképpen.