A vulkánok a nagy kedvencei. Már járt is Európa több működő tűzhányójának közelében, közelről csodálta meg a Vezúv, az Etna, sőt, igazi különlegességként a Lipari-szigetek egyikén található Stromboli füstölgő kúpjait. Hatalmas élmény volt – idézte fel, érezhető elvágyódással a hangjában a látványt.

Ezeket a helyeket Szekeres Panna, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjaként kereshette fel. Köszönhetően annak, hogy Gruber László személyében olyan világvándor geográfus tanára van, aki tanítványai számára is rendszeresen szervez külországi tanulmányutakat. – A földrajz szinte az összes tudományágat magába foglalja – indokolta meg Panna azt, hogy miért éppen ez a tantárgy a kedvence.

Pontosabban, ennél is többről van szó. A 12. e osztályos, május elején elballagott tanuló ugyanis nemcsak kedveli ezt a tantárgyat, hanem magas szinten és alkotó módon el is sajátította annak ismeretanyagát. Ezen tudását sikerrel kamatoztatta a különböző középiskolai versenyeken. Több dobogós helyezést ért el, OKTV-döntős volt, így nem véletlen, hogy a Völgység Talentuma Díjat is elnyerte. Mindemellett átvehette iskolájában a Lotz-díj Arany fokozatát is, s a BÖSZ Junior Díj méltó várományosa.

Az eddigi legmagasabb „csúcsot” Panna a nemrég lezajlott HungGeoContest angol nyelvű országos földrajzverseny döntőjében érte el. A Pécsi Tudományegyetemen rendezett finálét hosszan tartó felkészülés előzte meg. Az őszi első – online – fordulót a harmadik helyen fejezte be, így jogot szerzett az elődöntőben való részvételre.

Ezen a megmérettetésen ugyancsak harmadik lett, ami azt jelentette, hogy kilenc társával együtt a döntőben mérhette össze tudását. Panna itt igazi bravúrt hajtott végre, ugyanis egy helyezést javítva a második helyen végzett. Ennek az ezüstéremnek nemcsak önmagában, hanem horderejében is óriási értéke van. A kiváló eredménynek köszönhetően ugyanis Panna tagja lett a párizsi Nemzetközi Földrajzi Diákolimpiára készülő négytagú magyar válogatottnak.

– Különösen nagy eredmény ez gimnáziumunk történetében – nyilatkozott lapunknak Gruber László, Panna felkészítője. – Ugyanis eddig mindössze négy, biológia, fizika, informatika és földrajz tantárgyakban jeleskedő tanulónk jutott el Nemzetközi Diákolimpiára. Földrajzból Stein Ármin bizonyított néhány éve, aki Moszkvából ezüst-, Pekingből pedig bronz­éremmel tért haza. Árminra egyébként most is számíthattunk, időt és energiát nem kímélve segítette a felkészítő munkát, méghozzá a németországi Braunschweig városából, ahol gépészmérnöki mestertanulmányait folytatja.

Szerda esténként rendszeresen „összejöttünk” a virtuális térben, és kérdések, feladatok sokaságával bombáztuk Pannát. Az igazat megvallva úgy érzem, hogy Ármin volt a versenyre való készülés kulcsfigurája. Nélküle nagyon nehéz lett volna. Roppant hálás vagyok neki. Túri Krisztina tanárnőnek is köszönetet kell mondanom, pedagógus kollégám Panna angol tudását csiszolgatta éveken keresztül.

A nemzetközi diákolimpiák más tudományágaiban induló versenyzőknek elegendő magyar nyelven elsajátítani a szakmát, ugyanis a verseny során a feladatokat, instrukciókat lefordítják számukra. A geográfusoknál azonban nemcsak földrajzból kell az átlagosnál jóval nagyobb tudással rendelkezni, hanem angolul is kiválóan szükséges kommunikálni. Mindezt nehezíti, hogy ez a verseny nem egy klasszikus magyar földrajzverseny, hanem abszolút az angolszász oktatásra fókuszál.

Teljesen át kell állítani rá mind a versenyző, mind pedig a felkészítő tanár agyát. Panna az eddig leszűrt tapasztalatok alapján egy jellemző példával világította meg, hogy milyen jellegű feladatokra lehet számítani az olimpián. – Egy városrész önálló feltérképezése, a földrajzi adottságok elemzése után ki kell dolgozni, hogy miként lehetne javítani az adott terület hasznosításán – érzékeltette a konkrét példán keresztül azt a szemléletet is, mely nem elsősorban a lexikális tudásra, hanem az összefüggések felismerésére alapoz.

A bonyhádi fiatal tisztában van azzal, hogy a korábbi remek eredmények után kellő figyelem kíséri majd az új csapat szereplését is az olimpián. Utóbbinak az az egyetlen szépséghibája, hogy a vírusveszély miatt – bár Párizsból szervezik – online módon zajlik. Így a francia fővárossal nagy valószínűséggel már egyetemistaként ismerkedik meg. Hiszen a felfedezés vágyát egyszer s mindenkorra belé oltotta a bonyhádi alma mater.

Moszkvában és Pekingben tették le névjegyüket az elődök

Szekeres Panna tisztában van azzal a várakozással, ami személyét övezi a közelgő párizsi verseny alkalmával. Ugyanis a megyében már két nagy földrajzos előd is kitaposta azt az utat, melyen most neki kell végigmennie. Annak idején beszámoltunk arról, hogy a Völgység Talentuma Díjjal ugyancsak kitüntetett Stein Ármin „a Moszkvához közel fekvő Tverben megrendezett nemzetközi diákolimpián 2015 nyarán a magyar csapat legjobbjaként ezüstérmet szerzett.”

Egy évvel később, 2016-ban pedig megírtuk, hogy „47 ország négy-négy diákja mérte össze földrajzi tudását Pekingben a Nemzetközi Földrajzi Olimpián. A magyar csapatból Stein Ármin Krisztián, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákja kiemelt bronzéremmel térhetett haza.” Ugyanitt ezüstérmet szerzett Csontos Gábor. „A szekszárdi Garay János Gimnázium 12. a osztályos tanulója az intézmény történetének eddigi legjobb eredményét érte el.”