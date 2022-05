A Festmények és Grafikák – Válogatás a Keppel-gyűjteményből című tárlat nyitása szokatlan volt azért is, mert az átlagosnál kevesebben voltak, aminek oka lehet, hogy a múlt hét végén sok, egyéb kulturális lehetőség is adódott a városban, vagy talán az is, mert bár csak most került sor az ünnepélyes nyitányra, a nagyszerű tárlat már március 26-a óta látható, és már eddig is sokan megnézték a képeket.

De szokatlan az is, hogy a gyűjtemény, amelyből 103 képet válogatott ki a kurátor, Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész, nem egy milliomos befektetésként összegyűjtött alkotásaiból áll, hanem egy háromgyermekes pedagógusé. Szerény fizetésből élő magyartanáré, aki verseket is írt, az átlagosnál sokkal fogékonyabb a képzőművészetek iránt, s évtizedek óta megszállottsággal fordul a kortárs magyar festészet, és alkotói felé. A tárlatot megnyitó Baky Péter csak általánosságban beszélt az élő, s a már nem köztünk lévő, de kortársnak számító festők itt látható alkotásairól.

Hosszabban ecsetelte azt a munkát, amelyet Keppel Gyula végzett, mikor a csepeli szakiskola tanáraként a képzőművészet szeretetét beoltotta diákjaiba, s magánemberként létrehozta a kortárs alkotások keresztmetszetét bemutató gazdag gyűjteményt. Keppel tanár úr elmondta, az első képeket, grafikákat, rajzokat, festményeket sok évvel ezelőtt az Ecserin, majd a Képcsarnok Vállalat üzleteiben – néha részletre – vásárolta. Később, megismerve a művészeket, kiállításokon mutatta be alkotásaikat, s néha olyankor is gyarapodott a gyűjteménye.