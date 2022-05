Az előző két évet biztosan nem fogják visszasírni a rendezvényszervezők. A járványhelyzet alakulása miatt képtelenség volt előre tervezni, mert nem tudhatták, hogy mi következik: szigorítás vagy enyhítés, maszkos részvétel, létszámkorlátozás vagy teljes zárlat. A szabadtéri rendezvények felértékelődtek, azoknál általában nem volt annyi kötöttség.

Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ igazgatója örömmel tájékoztat arról, hogy mostanra minden visszazökkent az eredeti kerékvágásba.

– A megszokott városi rendezvények megtartásának úgy tűnik nem lesz akadálya. Új dolgokat is fogunk kínálni. A korlátozások feloldását követően csak lassan tért vissza a közönség, kivártak jó néhányan, ám az utóbbi időben egy-két programra meghökkentően nagy létszámban jöttek. A Város Napja és a Bárkafesztivál szokta vonzani a legtöbb embert. Reméljük, ez az idén is így lesz. Bejáratott szabadtéri helyszínné vált a Mag-ház melletti kis tér. Ott a nyáron beszélgetős, zenés, hangulatos, akár estébe nyúló rendezvényeket szeretnénk kínálni, megfelelő világítással és büfével látva el a helyszínt.

Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ igazgatója is a fellélegzés és újratervezhetőség időszakának tekinti 2022 tavaszát.

– Nálunk is volt némi kivárás, de most már telt házas színházi előadásaink, koncertjeink, nagy érdeklődés övezte kiállításmegnyitóink vannak, úgyhogy a világjárvány előtti állapot visszatért. A különféle közösségek, művészeti csoportok, klubok, szakkörök ismét működnek. Az épület előtti rendezvényteret korábban is használtuk, de most, a korlátozások idején igen nagy hasznát vettük ennek a kis helyi agorának. A térzenei koncertek újraindultak, s már azok a nagyrendezvények is megtarthatók lesznek, amelyeket átmenetileg nélkülözniük kellett az itt élőknek, illetve az idelátogatóknak.

Müller Ádám, a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatója is úgy érzi, hogy a kulturális rendezvényszervezők túl vannak a mélyrepülés rettenetén.

– Visszatért az élet, visszatért a közönség. Már nemcsak a ház előtti szabadtéri műsorokra jönnek el, hanem a zárt térben tartottakra is. Ugyanakkor a térzenei koncerteknek és más kinti rendezvényeknek van egyfajta varázsuk. Úgyhogy nálunk nem kényszer szülte ezt a megoldást, hanem örömmel viszünk ki programokat a közterekre. Összeállt az éves tervünk, bemutattuk a város képviselő-testületének. Bizakodva nézünk a jövőbe, a helyi nagyrendezvények és a kisebbek megtartására is úgy készülünk, hogy reméljük: nem lesz újabb járványhullám, nem lesznek újabb korlátozások.