Az igazság az, hogy kamaszkorom óta „verselek”, de az irományaim inkább önmagam illetve a közeli barátaim, ismerőseim szórakoztatására születtek meg. Írtam ilyen indíttatásból tanórákon való unalom ellen, szülinapi köszöntőnek, pedagógusbúcsúztatóra, anyák napjára, saját lakodalmi meghívónkat versben fogalmaztam meg, vagy valakinek levélben, képeslapon így foglaltam össze az élményeket. Persze voltak komolyabb hangvételűek is, amikor lelkileg mélyebben voltam.

A lényeg, hogy sokszor gondolkodtam rímekben, és ami fontos, hogy nagyon szeretem a magyar nyelvet – mondta el Bottyán Noémi, majd hozzátette: az első verseskötete az „Előkertelő” viszont már célirányosabb volt a szórakoztatásból írt szösszenetekhez képest. Mindazt a tapasztalást, felismerést és magamba szívott tudást szerettem volna a kezdő kertbarátoknak átadni, amelyek közelebb visznek a természethez, a kertészkedéshez, de mégsem túl tudományosan és nehézkesen, hanem viccesen, könnyedén, mégis oktató jelleggel, érthetően. A szerző elmondta azt is, hogy a két kedvenc költője József Attila és Romhányi József.

– A pandémia kezdetekor éreztem azt, hogy ez talán felvállalható mások előtt is. Illetve eljutottam abba az életkorba, hogy azt is vállalom, ha valakinek nem tetszik. Számomra pedig a vírushelyzet nemcsak negatív és hátrányos dolgokat hozott, hanem a mókuskerékből való visszalassulást is, ami jótékony hatású. A kertben, természetben nem volt korlátozás, a zöldségek, gyümölcsök, gombák, gyógy- és ehető vadnövények ebből a helyzetből nem érzékeltek semmit. Számunkra pedig jó érzés volt, hogy nem annyira függünk a boltoktól sem. Minden rosszban van valami jó. Csak meg kell látnunk a lehetőségeket.

– Kockázat van benne, így viszont nem függök senkitől, semmitől. Az illusztráción nem igazán kellett gondolkodnom, három opcióm volt. Vagy én rajzolom meg egyszerűen, mert rajzolni is szeretek, vagy a rajztudásban a szívemhez közel álló két személyt kérem meg. Közülük dr. Ömböli Orsolya tudta vállalni, részben meglévő akvarellekből, amiket már ismertem és rajongtam értük, illetve Orsi készített új képeket is a kötethez, amik szintén csodaszépek. Prikk Orsolya segített a nyelvi korrekcióban, Mezei Attila pedig gombaszakellenőrként nézte át a gombákról szóló verseket.

Bottyán Noémi elmondta, hogy mindazoknak a kezdő kertészeknek, túrázóknak, illetve gyerekeknek szól a kötet, akik kicsit más módon szeretnének közelebb kerülni ehhez a világhoz. Akik nem csak tankönyvi módon akarnak tanulni róla.

A kötet végén néhány vers kifejezetten gyerekeknek szól. A szerző minden eladott könyv árából kettőszáz forintot a Magyar Permakultúra Egyesület bankszámlájára utal adományként. Ezzel szeretné támogatni azt a szemléletet, amiben ő maga is hisz, és ami véleménye szerint sok fiatalnak segít visszatalálni a természet védelméhez és az önellátáshoz.

– Már elkezdtem egy gyerekeknek szóló könyvecskét, amiben a ritmusok, rímek segítségével közelebb kerülnek ehhez a világhoz és közben persze a magyar nyelv, az olvasás is középpontba kerül. Kaptam felkérést könyvbemutatóra is Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztiválra, ami június 17–19. között lesz idén. Úgy szeretném bemutatni a könyvecskémet, hogy mellette más – kertészkedéssel, természettel kapcsolatos – művet is szeretnék ezzel egyidejűleg megismertetni az érdeklődőkkel. Azokat, amelyekből én is tanultam, vagy nagy lendületet adtak ehhez a világhoz.

Ezen a nyáron is megrendezik a városban a Völgységi Könyvfesztivált. A háromnapos rendezvényen rengeteg könyvvel ismerkedhetnek meg a látogatók, emellett természetesen kézműves foglalkozások várják a különböző korosztályokat, valamint rengeteg színes kulturális programot is szerveznek.