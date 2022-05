Tizenkét városból több mint ötszáz résztvevő érkezett a múlt hét végén, pénteken és szombaton Szekszárdra, az ország legrangosabb néptáncseregszemléjére. A Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közös rendezvényének fő támogatója a Csoóri Sándor Alap volt.

A kétévente megtartott fesztivál a koronavírus-járvány miatt ez alkalommal négy év kényszerszünet után zajlott le. Ebből következően – festett le egy kedves életképet Matókné Kapási Julianna fesztiváligazgató – kitörő örömmel köszöntötte egymást Békéscsabától kezdve Nyíregyházán át Székesfehérvárig valamennyi vendég. A kulturális központban a közönség joggal számított arra, hogy most is a hazai néptáncmozgalom derékhada mutat be virtuóz előadásokat. Ez így is történt, de mint azt a szakma kiválóságai alkotta, öttagú bírólóbizottság megállapította, a pandémia érezhetően visszavetette a munkát és a fejlődést.

A végső összesítésben kiemelt első helyezést szerzett a Budapesti Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes és a Békéscsabai Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes. Második lett a Jászberényi Jászság Népi Együttes és a Székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes. A harmadik helyen együtt osztozott a Siófoki Balaton Táncegyüttes és a Szlovákiából érkezett, Somorjai Csalló Néptáncegyüttes.