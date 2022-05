Az egész tojást és a tojások fehérjét a porcukorral, vaníliás cukorral, a citromlével habosra keverjük. Hozzáadjuk a tejfölt, az olvasztott vajat, sót és kanalanként a lisztet, de csak annyit, amennyit felvesz. Jól kidolgozzuk, és három cipót formálunk, amit nagyon vékonyra, lehetőleg téglalap formára nyújtunk. Derelyevágóval körülbelül tízszer tizenöt centiméteres téglalapokat vágunk, majd mindegyik közepébe centiméterenként párhuzamos vágást ejtünk. Egy-egy négyzetet a két szélén ujjunkkal megemeljük, majd a formába helyezzük. Forró olajban egy-két perc alatt folyamatosan forgatva világosra sütjük. Végül papírtörlőn lecsöpögtetjük, ha kihűlt, porcukorral megszórjuk.

Ízesíthetjük még vaníliás cukorral, fahéjjal, olvasztott fehér és étcsokoládéval, de megszórhatjuk kókusszal, kakaóval, törtmogyoróval, dióval is. – Több receptet gyűjtöttünk össze. A tészta sokféleképpen variálható, például ízesíthető rummal, fehérborral, de van olyan is, ahol nem használnak citromot, vagy akár a tésztába nem kerül porcukor. Most a modernebb változatot választottuk, hisz eredetileg csak porcukorral szórták meg, ma pedig már mindenfélével próbálkozunk.

A táncosainknak a fehér csokis ízlett a legjobban. Az eredeti változatot Heim Péterné Mári néni, a modernebb változatot Müller Jánosné Irénke mutatta meg, az ő irányításukkal ügyeskedtek a felnőttek és gyerekek egyaránt – mondta el Köhlerné Koch Ilona.