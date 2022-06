Tavaly az Egyesült Államokban élő, ám zombai gyökerekkel rendelkező Hajdú Zsuzsanna nyerte meg a Shoot4Earth, azaz Forgass a Földért világjáték nagydíját. Megyénk az idei filmmaratonon sem maradt előkelő helyezés nélkül, miután a magyar nyerteseknél Mayer Bettina szerezte meg a bronzérmet, Water is Life – A víz az élet – című egypercesével. Budapesten él és dolgozik, ám huszonhét évvel ezelőtt Szekszárdon született.

– Az általános iskola első négy osztályát a Dienesben végeztem, tehát tízéves koromig Szekszárdon laktam a szüleimmel – mondta Mayer Bettina. – Ezután költöztünk Budapestre, de a megyeszékhellyel nem szakadt meg a kapcsolatom, hiszen gyakorta meglátogatom ma is itt élő nagyszüleimet. Nyugalmas kisváros, kedves emberekkel, így él bennem ma is a szülőhelyem.

Mayer Bettina a Corvinus egyetemen szerzett diplomát, alapszakon nemzetközi gazdálkodásból, majd mesterszakon marketingből. Végzettsége tehát közgazdász, jelenleg egy multicégnél dolgozik, humán erőforrás területen. Elégedett a munkájával. Nem rendelkezik filmkészítő múlttal és gyakorlattal, ha csak annak nem tekintjük az utazások idején mobiltelefonnal felvett, majd később megvágott hobbivideókat.

Ehhez képest nem csekély előrelépést jelent egy világversenyen elért harmadik hely. A megmérettetésre, illetve egyáltalán arra, hogy létezik a Shoot4Earth, édesapja hívta fel figyelmét. Itt egy rövid kitérőt kell tennünk. Ugyanis Bettina édesapja az a Mayer Zoltán, aki egykoron, a nyolcvanas évek végén a Szekszárdi Városi Televíziónál kezdte operatőri pályafutását. Ma már hétszeres Aranyszem-díjas, szakmájában az egyik legismertebb személy az országban.

– Bettit korábban elvittem néhány forgatásra, de nem mutatott különösebb érdeklődést a műfaj iránt, sőt, egyszer még a csapót, a film kezdésekor használt eszközt is elhagyta – osztott meg néhány műhelytitkot lánya ténykedéséről Mayer Zoltán. – A közgazdaságtan érdekelte mindig is. A Shoot4Earth – Forgass a Földért felhívást látva mégis tettem egy próbálkozást, arra ösztönöztem Bettit, hogy adja be a jelentkezését. Kezdjen neki a munkának, és az ihlet előbb-utóbb megjön.

Ez – tehetjük hozzá – pont így is történt, de azért némi idő elteltével. – Az elején, amikor a zsűri elküldte a filmbe illesztendő elemeket, semmi sem jutott eszembe – árulta el Mayer Bettina. – Úgy döntöttem, hogy emiatt nem fogok magamnak gondot okozni, és belefogtam egy könyv olvasásába. Kora délután viszont elkezdett körvonalazódni bennem a terv.

Arra gondoltam, hogy bemutatom, milyen könnyű beszennyeznünk a tiszta vizet. Kimentem a kertbe, ott a földön elhelyeztem fél pohár ivóvizet, és elkezdtem a munkát a mobiltelefonommal. A forgatás és a vágás összesen úgy hét órát vett igénybe, így készült el az egyperces Water is Life.

– Bettivel együtt nagyon örültem a harmadik helynek – ezt már ismét Mayer Zoltán mondta. – Lányom ugyan nem fog áttérni a filmkészítésre, de azt bebizonyította, hogy ezen a pályán is milyen sokat számít az eredeti ötlet, a kreativitás, az alkotókészség. Példája talán olyanokat is megmozgat, akik hozzá hasonlóan, képesek lesznek ugyancsak érdemi üzeneteket megfogalmazni egy mindannyiunk számára fontos témakörben.