– Én magam is hat éves koromtól egészen a gimnázium végéig tagja voltam ennek a csoportnak, így érzelmi kötődésem is van és az Önkormányzat örömmel karolta fel a kiadvány szponzorálását és kiadását. A korábbi tagok közül sokan lettek képzőművészek, rajztanárok, akikre méltán büszkék is vagyunk. A bemutató nagyon sikeres volt, aminek külön örülünk. A könyv a fesztivált követően is megvásárolható múzeumban és a könyvtárban – tette hozzá Filóné Ferenc Ibolya.

A fesztivál még két napig további gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket.