A gagliarda egy gyors, hármas lüktetésű, francia vagy olasz eredetű tánc, az ugrótáncok és a lépegetők kombinálása. 1400 körül kezdett elterjedni, a 15. század végére a legtöbb királyi udvarban ismert volt. Manapság, nagy kezdőbetűvel, ezt a nevet viseli egy huszonöt tagú, szekszárdi kamarakórus.

Illetve, a megállapítás apró pontosításra szorul. A keresztelő már több mint két évtizede, egészen pontosan 2000. szeptemberében megtörtént. Ekkor alakult meg a csapat a megyeszékhely és környéke zenét, éneket kedvelő fiataljaiból. Bodó Ágnes egyik volt azoknak, akik már a korai időszakban csatlakoztak az énekkarhoz. Ma már nemcsak énekel, hanem titkárként is tevékenykedik ugyanitt.

– A szó szoros értelmében nem vagyok alapító, mert a Gagliarda születési helye Tengelic volt és 2000-től működött Szekszárdon – tekintett vissza az időben. – Jómagam a következő évben csatlakoztam. A történethez hozzátartozik, hogy a megyeszékhely önkormányzatánál mint a nemzetközi kapcsolatok referense, 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben szerveztem meg Szekszárd testvérvárosi fiataljainak az Éneklő Hét rendezvényt. Az egyik koncerten közreműködött a Gagliarda, itt hallottam őket először.

Nagyon szépen, magas színvonalon énekeltek, szimpatikusak voltak a tagok és Anducska Adrienn, az akkori szakmai vezető tevékenysége és emberi hozzáállása is kifejezetten tetszett. Ezért éreztem úgy, hogy itt a helyem. Később, amikor Adri lemondott a szakmai vezetésről, a továbblépés érdekében Pécsen megkerestem az Éneklő Héten karnagyként közreműködő dr. Szabó Szabolcsot. Kellemes meglepetésemre vállalta, hogy szakmai vezetőként továbbviszi a kórust. Azóta is kitartóan, lelkesen, nagy szeretettel látja el feladatát.

Az idő telt, múlt és a Gagliarda a múlt hét közepén immár jubileumi koncertet adott Szekszárdon, az újvárosi római katolikus templomban. Igaz, ezt az évfordulós fellépést a csapat 2020-ra tervezte, de a koronavírus járvány közbeszólt. A most megtartott koncerten szép számú közönség kísérte figyelemmel a repertoárt és tapsolta meg a felcsendült, különböző műfajokból ízelítőt adó szerzeményeket.

– A csapat egykoron eredetileg spirituálék, madrigálok előadását tűzte ki célul – erről már dr. Szabó Szabolcs nyilatkozott lapunknak. – Később úgy gondoltuk, hogy ez nem elég és a világ zeneirodalmának szinte minden szeletéből elkezdtünk válogatni. Ma a Gagliarda műsorkészlete a gregoriántól kezdve a komolyzenén át az igényes jazz és könnyű műfajig terjed.

Ehhez ráadásként tegyük hozzá, hogy a kórus nemcsak határainkon belül, hanem azokon túl is öregbíti Tolna megye és Szekszárd jó hírét. Dr. Szabó Szabolcs hangsúlyosan említette az erdélyi, székelyudvarhelyi egyházi énekkarral való kapcsolatot. Sőt, már nem is hagyományos kapcsolatról, sokkal inkább barátságról van szó. Új és gyümölcsöző együttműködés alakult ki egy észak-olaszországi férfikarral is. Példa értékű volt és élményt jelentett nemcsak a helyszín, a kis falu összetartása, hanem az is, hogy a vendéglátók mennyire értékelték, kitörő tapssal ünnepelték a magyar népdalt.

Ez már a művészet ereje és hatalma, amiről a karnagynak ugyancsak volt egy története.

– Az elmúlt időszakban Sióagárdon, majd Szekszárdon az evangélikus templomban, valamint most az újvárosi templomban léptünk fel – mondta. – Mindegyik más volt a maga nemében, de az ihletettség minden alkalommal áthatotta bemutatkozásunkat. Időnként hol a közönség, hol a kórusunk könnyezett a meghatottságtól. Bár nekünk annyira azért nem szabad, mert akkor nem tudnánk énekelni.

Négyen kaptak a várostól elismerést

A jubileumi hangversenyen a dr. Szabó Szabolcs karnagy, művészeti vezető irányításával működő énekkar többek között zsoltárokat, megzenésített verseket, opera részleteket adott elő. A művek között dr. Szabó Szabolcs, illetve lánya, Szabó Gabriella Eszter szerzeménye is szerepelt.

A rendezvényen Gyurkovics János, a megyeszékhely alpolgármestere Bodó Ágnes, Erősné Szőr Márta, Tóth Mónika és Koch Ádám számára átnyújtotta a Szekszárd Városért a művészet erejével elismerő címet. Ezt azok kaphatják, akik művészeti együttesben, csoportban több évtizede tevékenykednek, szereplésükkel, munkájukkal hozzájárulnak csapatuk országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez. Az említett kórustagok mindannyian húsz esztendeje énekelnek a Gagliardában.

Fotó: