Jurassic World: Világuralom (12)

kalandfilm, 146 perc

Szereplők: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Mamoudou Athie

Rendező: Colin Trevorrow

Hivatalos tartalom: A Jurassic World rendezője, Colin Trevorrow új filmje, a Világuralom négy évvel azután játszódik, hogy a Nublar-sziget elpusztult. A dinoszauruszok most már világszerte az emberek között élnek – és vadásznak. Ez a törékeny egyensúly átformálja a jövőt és egyszer s mindenkorra meghatározza, hogy az emberi lények maradnak-e a fő ragadozók a bolygón, melyen most a történelem legfélelmetesebb teremtményeivel kell osztozniuk.

Idén nyáron tanúi lehetünk az eddig 5 milliárd dollárt hozó Jurassic-korszak nagyszabású lezárásának, melyben a két generáció most először egyesül. Chris Pratthez és Bryce Dallas Howardhoz csatlakozik az Oscar-díjas Laura Dern, Jeff Goldblum és Sam Neill a Jurassic World: Világuralomban, ebben a merész, időszerű és lélegzetelállító kalandban, mely felöleli az egész világot, eddig sosem látott dinoszauruszokkal, nyaktörő akciókkal, és elképesztő, új vizuális effektekkel.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 19-26. - 17:00 óra

Paks – jún. 18-22. - 20:00 óra; jún. 23-24. - 17:00 óra; jún. 25-26. - 12:10 óra



Top Gun: Maverick (12)

akció, dráma, 131 perc

Szereplők: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman

Rendező: Joseph Kosinski

Hivatalos tartalom: Miután több mint harminc évet szolgált a flotta egyik legjobb pilótájaként, Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) most a neki leginkább megfelelő helyen van: vakmerő tesztpilótaként egyre feljebb teszi a lécet, és ügyesen kitér az előléptetés elől, amely földi szolgálatra kötelezné. Amikor egy osztagnyi Top Gun növendéket olyan különleges küldetésre kell kiképeznie, amilyet élő pilóta még nem látott, Mavericket összehozza a sors a Rooster hívójelű Bradley Bradshaw hadnaggyal (Miles Teller, Whiplash), aki nem más, mint Maverick néhai barátjának, Nick Bradshawnak, azaz Goose-nak a fia... A bizonytalan jövővel szemezve és a múlt árnyaitól kísérve Maverick kénytelen megküzdeni legbelsőbb félelmeivel, és ez a küzdelem egy olyan küldetésben csúcsosodik ki, amely során a legnagyobb áldozatot kell meghoznia azoknak, akiket végül kiválasztanak a repülésre.

Megtekinthető:

Paks – jún. 19., 21., 25., 26. - 17:20 óra; jún 20., 22. - 15:10 óra

Bölcske - jún. 19. - 20:30 óra

Fekete telefon (16)

horror, thriller, 106 perc

Szereplők: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies

Rendező: Scott Derrickson

Hivatalos tartalom: A telefon ki van húzva. És csörög. Finney Shawt, a félénk, de eszes 13 éves fiút elrabolta egy szadista gyilkos, és egy hangszigetelt pincében tartja, ahol a sikításnak nincs sok haszna. Amikor a falon egy kihúzott telefon csörögni kezd, Finney rájön, hogy a gyilkos előző áldozatainak hangját hallja. Akik eltökélték, hogy nem fogják hagyni, hogy ami velük történt, az megtörténjen Finneyvel is... A négyszeres Oscar-jelölt Ethan Hawke-ot pályája legfélelmetesebb szerepében láthatjuk, Mason Thames-t pedig a legelső filmszerepében. A Fekete telefon producere, társírója és rendezője Scott Derrickson, a Doctor Strange, a Sinister és az Ördögűzés Emily Rose üdvéért író-rendezője.

Megtekinthető:

Paks – jún. 23-26. - 20:00 óra

Badman - A nagyon sötét lovag (16)

vígjáték, 82 perc

Szereplők: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan

Rendező: Superwho

Hivatalos tartalom: Cédric, a hányattatott sorsú filmszínész bárhogy próbálkozik, nem sikerül elérnie a várt áttörést karrierjében… egészen addig, amíg egy véletlennek hála ölébe nem pottyan egy álomlehetőség: felkínálják neki Badman, az első francia szuperhős szerepét. Öröme azonban nem tart sokáig, mert beüt a krach – az első forgatási napról hazafelé tartva balesetet szenved, elveszíti az emlékezetét és zavarodottságában azt hiszi, tényleg ő Badman. Így hát felölti a szuperhőshacukát és beleveti magát az éjszakába, hogy nekilásson az igazságosztásnak.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 24-26. - 16:00 óra

A Játszma (16)

magyar krimi, 112 perc

Szereplők: Kulka János, Scherer Péter, Hámori Gabriella, Nagy Zsolt, Orosz Ákos, Staub Viktória

Rendező: Fazakas Péter

Hivatalos tartalom: 1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András (Nagy Zsolt), élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával (Hámori Gabriella) és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár (Scherer Péter). Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál (Kulka János), fordulat fordulatot követ és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 19-22. - 20:00

Doctor Strange az őrület multiverzumában (16)

fantasy, 126 perc

Szereplők: Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Patrick Stewart, Elizabeth Olsen

Rendező: Sam Raimi

Hivatalos tartalom: A Marvel Studios új filmje, a DOCTOR STRANGE AZ ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN feltárja az MCU multiverzumának kapuját, és messzebbre merészkedik, mint eddig bármikor. Doctor Strange az ismeretlen felé veszi az irányt, és néhány új és régi misztikus szövetségessel az oldalán átszeli a multiverzum észbontó és veszedelmes alternatív valóságait, hogy megütközzhessen egy rejtélyes új ellenséggel.

Megtekinthető:

Paks – jún. 19. - 14:45 óra

A keltetés (18)

horror

Szereplők: Siiri Solalinna, Jani Volanen, Reino Nordin, Sophia Heikkilä

Rendező: Hannah Bergholm

Hivatalos tartalom: Tinja és családjának élete látszólag tökéletes. A fiatal lány tehetséges tornász és kitűnő tanuló, amiről édesanyja rózsaszínbe csomagolt habosbabos vlog bejegyzései is tanúskodnak. Egy nap Tinja egy különös tojást fedez fel a házuk közelében lévő erdőben, amit hazavisz, hogy segítse a fióka keltetését. Nem telik el sok idő, míg a tojásból előbukkan egy lény, ami azonban nem hasonlít egyetlen ismert fajra sem.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 24-26. - 20:30 óra

Lightyear (6)

akció, animációs, családi, kaland, sci-fi, 100 perc

Szereplők: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi

Rendező: Angus MacLane

Hivatalos tartalom: Ebben a tudományos-fantasztikus kalandfilmben, ami egyúttal a játékfigurát ihlető hős, Buzz Lightyear meghatározó eredettörténete, az űrhajós intergalaktikus kalandra indul egy csapat becsvágyó újonccal, no meg robottársával, Soxszal az oldalán.

Megtekinthető:

Szekszárd – jún. 24-26. - 15:00 óra

Paks – jún 19. - 10:00 óra; jún. 20., 22. - 17:50 óra; jún. 21. - 15:10 óra; jún. 23., 24., - 14:45 óra; jún. 25-26. - 15:05 óra

Bölcske – jún. 19. - 16:00 óra

A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya (16)

akció, vígjáték, 105 perc

Szereplők: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris, Ike Barinholtz

Rendező: Tom Gormican

Hivatalos tartalom: A főszerepben: Nick Cage… Az Ál/Arc, A szikla, a Con Air ikonikus sztárja, Nick (Nicolas Cage), hogy kilábaljon a pénzügyi csődből, elfogad egy 1 millió dolláros ajánlatot. Csak annyit kell tennie, részt vesz egy dúsgazdag rajongója, Javi (Pedro Pascal) születésnapi partiján, és pár napot együtt lógnak Spanyolországban. Nick egyre jobban ráhangolódik Javira: a két cimbi - beszívva, vagy józanul - őrült kalandokba veti magát, miközben a legjobb haverokká válnak. Ám a dolgok váratlanul kaotikus fordulatot vesznek, amikor Nicket beszervezi a CIA, és Javiról kiderül, hogy egy veszélyes fegyverkereskedő. A díjnyertes színész kénytelen felnőni a feladathoz: ha meg akarja menteni szeretteit, akkor egy gigantikus alakítást kell nyújtania, mint a valaha élt legkeményebb akcióhős, aki nem retten vissza semmitől és senkitől.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 19. 18:00 óra

Kung Fu Zohra (16)

akció, dráma

Szereplők: Ramzy Bedia, Sabrina Ouazani, Marie Cornillon, Eye Haidara

Rendező: Mabrouk El Mechri

Hivatalos tartalom: Zohra imádja az életet, ám a férje gyűlöli a sajátját, és pokollá tette a házasságukat. A nő képtelen kilépni a kapcsolatból, mert bár Omar borzasztó férj, de szerető apa, és nem szeretné kitenni a kislányukat a válás okozta megrázkódtatásnak, ezért inkább némán tűri férje kegyetlenkedését. Egy szép napon aztán Zohra megismerkedik Chang Sue-val, aki megtanít neki egyet s mást a kung fu művészetéről, innentől pedig a házasságukban gyökeres változás áll be.

Megtekinthető:

Bölcske – jún. 24-26. - 18:00 óra

Források: mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu