– Hogyan lesz valaki gyöngyfűző? Beleszületik?

– Én Attalában nőttem fel, ahol a népviselethez hozzátartozik ugyan a gyöngy, de nem fűzött, hanem hímzett formában. Gyöngyfűzéssel csak 46 évesen kezdtem foglalkozni. Előtte hímeztem, gobelineztem.

– Mi adta a kezdő lendületet?

– A legidősebb lányom kinézett magának egy ruhát, amihez kellett volna egy gyöngy nyakék. Kért, hogy csináljam meg, mondván, hogy én értek mindenféle kézműveskedéshez. Semmit nem tudtam akkor még a gyöngyékszer-készítésről, kerestem hozzáértő embereket, kutatgattam a könyvtárban a minták után, aztán nagy nehezen összehoztam a dolgot. Ez történt 2008-ban, s ma már tanítom is a mesterséget, megkaptam a Népi Iparművész címet, és a népi gyöngyöktől a divatékszerekig mindennel foglalkozom.

– A tanítás hogyan kezdődött? Egyszer csak arra ébredt, hogy itt az idő tanfolyamot tartani?

– Nem, baráti körben indult. Összejártunk mi, asszonyok nyolcan-tízen, létrehoztunk az új dombóvári iskolában egy kreatív klubot. Volt, aki hímzett, volt, aki szalmát vagy csuhét font, volt, aki bőrözött, én meg gyöngyöt fűztem. Megmutattuk egymásnak, hogy ki, mit és hogyan csinál. Az általam vezetett gyöngyklub 8-9 évig működött. Eleinte úgy tanítottam, hogy még én is tanultam. A népi gyöngyékszer-készítést például a szálkai táborokban Decsi-Kiss Máriától 2010–2015-ig. A saját első táborom, amit már én tartottam, 2014-ben volt Kölesden. S azóta, ha a koronavírus is úgy akarja, rendszeresen járok oda, Őcsénybe és Erdélybe. Persze a dombóváriakat sem hanyagolom el, itt pillanatnyilag is vezetek egy szakkört. Néha Pestre is hívnak oktatni.

– Van, aki fontosnak tartja, hogy továbbadja a mesterségbeli tudását, van, aki nem.

– Tény, hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy másokat tanítson. Sárközi gyöngyfűzést például hárman oktatunk az egész országban. És az is igaz, hogy nem minden kézművesnek van annyi tudása, ami feljogosítaná a képzések tartására.

– Ön mennyi tudással rendelkezik?

– Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a legjobbak között vagyok. Külföldön is ismerik a nevemet, legalább kétszáz tanítványom volt már.

– S' mi a tapasztalat, a tanítványok meg is maradtak a mesterség művelői között?

– Dehogyis! Azt hiszik, hogy ezzel pillanatok alatt nagy pénzeket kereshetnek, aztán rájönnek, hogy nem egy gyorsan pörgő bizniszbe vágtak bele, s elmegy a kedvük tőle. Kevés kézműves képes nagy piacot teremteni magának. Én sem tartozom a menő marketingesek közé. Sok mindent elajándékozok, vagy potom pénzért adok el. Miközben az alapanyag is egyre drágább.

– Ez a bizonyos alapanyag cseh gyöngy?

– Attól függ. A népi gyöngyökhöz általában azt használunk, de én ma hordható, modern szetteket is készítek, és az utóbbi időben az ecuadori gyöngy ékszerekre is rákaptam. A saraguro indián törzs a sárközihez hasonló színes, nagy gyöngygallérokat készít egyedi fűzési technikával. Összességében úgy gondolom, hogy a hagyományőrzésnek akkor van létjogosultsága, ha megtalálja a helyét a mai világban. Tehát igen, őrizzük a népi értékeket, de megengedhető, sőt szükséges némi, a modern igényeknek megfelelő átalakítás.

– Meddig lehet ezt csinálni? Sokan panaszkodnak, hogy az ujjaik tönkremennek az ilyen munkától…

– Nekem is vannak ízületi problémáim, de ha nem fűznék gyöngyöt, még inkább lennének. Így a mindennapos edzés jótékony hatású. A sikerek pedig lelki felüdülést adnak. Sok munkámmal nyertem már díjakat. Legutóbb a budapesti bőrművessel, Szlávecz Lillával voltunk eredményesek a Mesterségek művészete pályázaton. A táskáit a bőrbe ültetett, gyöngyös hímzéseim díszítik.



Most is tart egy gyöngyékszer-készítő szakkört

Pálné Osvald Éva 1962-ben született Dombóváron. Attalában nőtt fel. Postaforgalmi iskolát végzett Dombóváron, és ott is kezdett dolgozni a nagypostán. A sok átszervezés és munkahelyi bizonytalanság miatt 15 évvel ezelőtt eljött onnan. Főállású munkaviszonya nincs, gyöngy­ékszer-készítésből és oktatásból próbál megélni férje hathatós támogatásával. Dombóváron laknak, három lányuk közül kettő már férjnél van. A kézművesek bevételei a pandémia miatt alaposan megcsappantak.

A dombóvári gyöngyfűző is nehéz időszakon van túl. Dolgozni tudott, de az értékesítési lehetőségek beszűkültek. Néha eljutott népművészeti vásárokba, s kooperált egy bőrművessel, akivel közös termékeket – gyönggyel díszített táskákat – készítettek. Ezek pályadíjat nyertek egy népművészeti pályázaton. Emellett tanítja is a gyöngyfűzést. Most is tart egy szakkört tizenhat fő részvételével Dombóváron.