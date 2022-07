– A hétvégén debütált szülővárosában Pakson, ahol tanára, Pitti Katalin előtt állt színpadra. Milyen érzés volt "otthon" fellépni – kérdeztük Ijjas Noémi operaénekesnőtől a gálát követően.

– Rettenetesen izgultam amiatt, hogy meg tudok-e az itt élőknek felelni. Az óvó nénimtől kezdve az első énektanáromon át nagyon sokan eljöttek, köztük rengeteg ismeretlen is. Szerencsére rögtön a koncert elejétől éreztem a közönség szeretetét, közel hatszázan tapsoltak nekem, amely fantasztikus érzés volt. Különösen jól esett, hogy Pitti Katalin, akivel eddig diák-tanár viszonyban voltunk, az előadás előtt azt mondta, innentől úgy tekint rám, mint kollégára.

– Nem tipikus manapság, hogy klasszikus zenei, főként operaénekesi pályára készül egy fiatal. Honnan jött az ötlet és milyen út vezetett idáig?

– A családban nem volt komolyzenész vagy énekes, bár édesanyám mindig szeretett énekelni. Magam már óvodásként közel kerültem a zenéhez, eleinte hegedülni tanultam, de abban nem bizonyultam elég tehetségesnek. Egyre világosabbá vált számomra, hogy az éneklés az utam, és mivel Pakson nincsen klasszikus ének oktatás, Dunaföldváron, az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeként, népi ének szakon kezdtem meg zenei tanulmányaimat. Közben Pakson Cseke Klára Tini Tüsik csapatában is énekeltem, valamint Dunaföldváron musical kurzusra is jártam, ahol tanárom Telekiné Rábai Melinda volt. Közben sok népdalversenyt nyertem, könnyűzenei ki-mit-tud-okon is indultam, szép sikerrel. A legbüszkébb arra voltam, amikor életemben először neveztem be komolyzenei énekversenyre és rögtön meg is nyertem. A Pécsi Művészeti Gimnázium magánének szakán végeztem 2017-ben. Itt a 10. osztálytól egy operaénekes tanárnőt kaptam, innen kezdtem igazán érdeklődni a klasszikus zene iránt, végül teljesen beleszerettem az operába. Hatalmas sikerként éltem meg, hogy elsőre felvettek a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karára, ahol 2020-ban szereztem énekművész diplomát, idén pedig ugyanott az Operaének Mesterszakot végeztem el. Közben színpadi tapasztalatokat is gyűjtöttem: négy éve lépek fel énekkari kisegítőként a szegedi színházban és a Szabadtéri Játékokon is, közben kórusokban is éneklek.

Ijjas Noémi (Beküldött kép)

– Nagyon tudatosan halad előre a pályán, fiatal kora ellenére, úgy tudom már most gyerekeket tanít. Ez lenne az irány a jövőképet tekintve?

– Operaénekesként a pálya elején három út áll előttünk: tanítani, kórustagként énekelni, vagy szólóénekesként boldogulni. Még nem alakult ki, melyik irányt választom, hiszen mindhárom érdekel. Az oktatást már elkezdtem, jelenleg egy zeneiskolában tanítok magánéneket, de egy mestertanári képzést még szeretnék elvégezni a szegedi egyetemen, hogy mindezt magasabb szinten folytathassam. Két hét múlva felvételizek a szegedi színház kórusába, reményeim szerint felvételt nyerek ide, amelynek nagyon örülnék. A szólóénekesi pályának az én esetemben, huszonévesként még nem jött el az ideje, ahogy a tapasztalt szakemberek mondják, arra meg kell érni. Egy biztos, nagyon szeretném magam kipróbálni ezen a területen is.

– Tapasztalt szakembereket említett. Miket sajátított el tőlük?

– Kívülállóként mindenki azt hiszi, egy operaénekesnek csak ki kell állni és énekelni, de igazából sokkal összetettem a feladat, tudni kell előadni az adott darabot. Ez a színjátszás alapismeretei nélkül nem megy, ezért örömmel vettem részt egy kurzuson, amit Szinetár Miklós tartott a színészmesterség fogásairól. Nagyon sokat tanultam tőle. Tanáromtól, Pitti Katalintól az énekmesterség elsajátításával kapcsolatos tudnivalók mellett számtalan gyakorlati tanácsot is kaptam. Egyik ilyen, hogy tudni kell megjelenni színpadon. Ő azt vallja, hogy egy operaénekesnőnek úgy kell megjelenni, az utcán vonulnia is, mint egy királynőnek, ennek ellenére ha munkáról van szó, alázatosnak kell maradni. Sokan nem gondolnák, de Pitti Katalinnál kevés szerényebb embert ismerek.