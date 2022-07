Mire elkezdődött az operagála fő műsorszáma, a Liszt Ferenc-díjas Pitti Katalin és Berkes János érdemes művész fellépése, lassan teljesen megtelt a Szent István tér. A művészek a Dunakeszi Szimfónikus Zenekar kíséretével olyan művekből tolmácsoltak részleteket, mint Csajkovszkíj Anyeginje, Puccini Pillangókisasszonya, vagy Erkel Bánk Bán című operája.

Hatalmas rutin és kiváló hang, talán így lehetne legrövidebben összefoglalni Pitti Katalin érdemeit, amely a közönséget ezen az estén is a székekhez „szögezte” és amit szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. Különösen a záró, látványosságnak sem utolsó műsorszám, Pietro Mascagni Ave Mariája volt emlékezetes, amelyet a művész az Erzsébet Nagy Szálloda elnöki lakosztályának erkélyéről énekelt a teret teljesen betöltő közönségének. A különleges programot a Jézus Szíve templom előtti Bazársor tetejéről vetített fényjáték zárta.

Bunkóczi Zoltántól, a program szervezőjétől megtudtuk: jövőre, Paks várossá válásának 45. évfordulójára, ha lehet, még komolyabb műsort terveznek. A néhai kúria-napokat szeretnék feltámasztani kiállításokkal, zenei produkciókkal, külföldi sztárvendéggel, valamint nagyszabású bállal.

Ambiciózus ifjú tehetség Paksról

A Pitti Katalin-növendék Ijjas Noémi fellépésének egyik csúcspontja a leghíresebb szoprán ária, Mozart Varázsfuvolájából az Éjkirálynő bosszúriája volt, amit a fiatal énekes olyan fantasztikusan, könnyeden adott elő, mintha hosszú évek óta járná az operaszínpadokat vele.

A paksi Ijjas Noémi kiváló előadással örvendeztette meg a Szent István térre kilátogatókat (Fotó: M. Gy.)

– Valójában három évembe telt, hogy az Éjkirálynő áriáját így el tudjam énekelni – reagált észrevételünkre a műsort követően Ijjas Noémi, aki elárulta, nem is ez okozta számára a legnagyobb nehézséget, hanem az, hogy paksiként a helyi közönség előtt kellett fellépnie. – Szerencsére rögtön az elejétől éreztem a közönség szeretetét, ami nagyon jó érzés volt – mondta az ifjú énekes. Noémi hozzátette, fiatal kora ellenére már két éve tanít is. Szeretne még egy mestertanári képzést elvégezni az egyetemen, hogy magasabb szinten folytathassa az oktatást. További terveiről annyit elárult, szeretne a szegedi színházba bekerülni és az a vágya, hogy szólistaként is bemutatkozhasson.