A kilenc tagú szekszárdi együttes fiatalos, lendületes műsorával azonnal belopja magát az ember szívébe. A srácok életöröme és zene iránti elkötelezett szeretete példaértékű. Földesi Bálint harsonán, Létai Izsó tenorszaxofonon, Sági Róbert dobon, Kovács-Szabó Áron trombitán, Balogh Benedek tubán, Szabó Nándor gitáron, Oszter András vadászkürtön, Szalisz Bálint altszaxofonon, Létai Péter pedig basszusgitáron játszik a csapatban. Kovács-Szabó Áron, a csapat egyik alapítója megkeresésünkre elmondta, hogy a zenekart öt éve alapították hárman, még a gimi előtt.

– Sági Robi, Földesi Bálint és jómagam vagyunk az alapítótagok, és mi koordináljuk a zenekar feladatait. Menedzserünk nincs, a szervezéssel járó komplex tennivalókat mind magunk intézzük a szüleink segítségével és maximális támogatásával. Nagyon hálásak vagyunk nekik, nélkülük sehol sem lennénk. A brass band vonal (rezesbanda) Amerikából indult és ahogyan a neve is mutatja, rézfúvós hangszerek egy könnyűzenei formátumát jelenti. Mi ezt kicsit másként közelítettük meg, hiszen nálunk a rezesbandához az egyedi hangzás érdekében csatlakozott egy ritmusszekció is, melyben egy dobos, egy basszusgitáros és egy gitáros foglal helyet, emellett megtalálhatóak klasszikus zene hangszerei is a felállásban. A kilenc zenészhez múlt évben csatlakozott hat fő táncos is, így összesen tizenöten állunk színpadra. Velük együtt táncolunk mi is, sokkal mozgalmasabb a műsorunk és még jobban be tudjuk vonni a közönséget. Szatmárnémetibe is így utaztunk, ahová nagy meglepetésünkre az ottani szervezőbizottság hívott meg minket – mesélte Kovács-Szabó Áron.

A szekszárdi HuMen Brass Band és lelkes közönségük (Beküldött fotó)

– Nagyon örültünk a megkeresésnek, és lelkesen készültünk az ottani koncertekre. Három napon keresztül minden nap felléptünk, ami amellett, hogy fárasztó volt, elképesztő sok energiát szabadított fel bennünk, és eddig át nem élt élményekkel gazdagodtunk mindannyian. A repertoárunkban szereplő dalokat mi magunk hangszereljük át és dolgozzuk fel a saját ízlésünk szerint, ami nem kis feladat egy ekkora csapatnak. Az alkotói munkát viszont nagyon élvezzük. A hétvégi fesztiválra rengeteget gyakoroltunk, két héten keresztül naponta két-három órát töltöttünk a próbateremben. A külföldön elért eredmény pedig rendkívül ösztönző, hiszen egyre szélesebb körben ismernek meg minket, és a közönséggel is már angolul kommunikálunk. Ez is egy újabb kihívás, mely előre visz bennünket. A Szatmárnémetiben szerzett közönségdíjért minden szavazónak hálásak vagyunk, nélkülük és a családjaink támogatása nélkül ez nem sikerülhetett volna – mondta a csapat trombitása, aki kiemelte még fantasztikus zenetanáraikat, akik nagybetűs pedagógusként állnak mögöttük.

A csapattal a nyár folyamán több Tolna megyei helyszínen is találkozhatunk. Július 29-én Medinán, 30-án Tengelicen lépnek majd fel, majd augusztus 12-én Bonyhádon, 13-án Bölcskén, 27-én pedig Kölesden hallgathatjuk meg repertoárjukat. Az ötéves jubileumuk kapcsán az együttes vágya egy nagykoncert, melynek szervezése és előkészülete még javában tart.