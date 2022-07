Mi is érezzük, hogy a megszokottnál is nagyobb érdeklődés övezi a rendezvényt, ami abból is adódik, hogy az elmúlt két évben nem tarthattuk meg, idén viszont igen, aminek magánemberként és polgármesterként is örülök – mondta a város rendezvényterén zajlott keddi sajtótájékoztatón Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere úgy fogalmazott: az idei fesztivál programtervezetére is igaz, hogy színes, változatos és reményeik szerint minden korosztályt megszólít majd.

A gazdag kínálat alapjául az a költségvetés szolgál, amelynek jelentős részét a város biztosítja, de ugyanilyen fontos a pályázati pillér, továbbá a szponzoroktól, támogatóktól érkező forrás, amelyekért a sajtótájékoztatón is köszönetet mondott a polgármester. Filóné Ferencz Ibolya szeretettel invitált minden érdeklődőt Bonyhádra, hiszen két színpadon, megannyi szórakoztató program várja a fesztiválozókat.

A hétvége kínálatáról már Juhász Józsa nyilatkozott. A rendezvényt szervező Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója megerősítette: idén két helyszínen zajlanak majd a kulturális és a szórakoztató programok. – A délutáni műsorok esetében visszatérünk a megújult rendezvénytérhez, tehát a szabadtéri színpadhoz és annak környékéhez. Köztudott, hogy korábban kizárólag ezen a helyszínen zajlott a fesztivál, azonban az évek során „kinőtte magát” a rendezvény, ezért a nagykoncertek ezúttal is a Szabadság-téren lesznek, a katolikus templomnál – összegezte az igazgató.

A hétvége programjából – ami a város és a művelődési központ közösségi oldalán is olvasható – kiemelte a pénteki Bagossy Brothers Company és a szombati P. Mobil nagykoncertet. De ezek mellett számos gyermek, családi és valamennyi korosztálynak szóló program várja az érdeklődőket – a művelődési központ mögötti téren pénteken és szombaton fellelhető ínycsiklandozó gasztronómiai kínálatról már nem is szólva.

Fókuszban a tájfajta

A szép hagyományt folytatva az idei fesztivál is a szakmai programmal, vagyis az Országos Agrárfórummal kezdődik augusztus 12-én délelőtt. Dr. Füller Imre, a konferenciát szervező Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője kiemelte: ezúttal is aktuális témákat járnak körül a meghívott vendégelőadók segítségével. A tájfajta nem csak a szakmai tanácskozáson jelenik meg, hanem például az ugyancsak elmaradhatatlan fotópályázaton. A beérkezett 353 alkotás zsűrizése lezárult, a legjobb pályamunkák díjazása és kiállítása a rendezvény részeként valósul meg.