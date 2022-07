Szokás szerint decemberre készül majd el a fesztivál legizgalmasabb zenei élményeiből összeállított válogatáslemez és ezt követően töltik majd fel a koncertfelvételeket is a Gastroblues videómegosztón található oldalára, amelyeket a későbbiekben bárki elérhet majd. A jövőt illetően Gárdai Ádám úgy fogalmazott, „bejött” az új, az ASE csarnok melletti szabadtéri rendezvényhelyszín, szeretnék azt megtartani. A hosszabb távú tervekről megtudtuk, mivel a támogatóik továbbra is fontosnak tartják a nagyszabású program segítését, ezért tréfásan azt mondta, szeretnék az 50. vagy 60. fesztivált is így ünnepelni, mint a mostanit.