Szeghy Eszter és Szűcs Renáta 2017-ben a győri Széchenyi egyetemen ismerkedtek meg és kezdtek közösen zenélni. Repertoárjuk azóta is folyamatosan bővül eredeti gitárduóra írt darabokkal és saját átiratokkal a reneszánsztól a kortárs zenéig. Első lemezük 2021-ben jelent meg Prelude címmel. A Gitározzunk együtt! című oktatóvideó-sorozat szerzői is ők, melyet 2020-ban adtak közre. Az együttes célja, hogy olyan különleges darabokat szólaltassanak meg két gitáron, melyet a közönség ritkán hallhat.

– Renivel mindketten nyolc­évesen kezdtünk el gitározni, tehát már tizenhét éve zenélünk. A fő vonal a klasszikus zene és emellett latin-amerikai és jazzes szerzeményekkel bővítettük ki a repertoárunkat. Idén márciusban jártunk egy gitárversenyen Bulgáriában, amit megnyertünk, de tavaly egy online nemzetközi versenyen is második helyezést értünk el. A legutóbbi fellépésünk júniusban volt a Magyar Zene Házában – mondta el Szeghy Eszter, gitárművész.

– Az a tapasztalat, hogy hétköznap is van igény a komolyzenei hangversenyekre. A felújított Perczel-kúria udvara kiváló helyszín, ahol igényes, zöld környezetben élvezhetik az emberek a zenét, ráadásul – pályázati forrásnak köszönhetően – minden technikai feltétel is adott. Rossz időjárás esetén pedig be tudunk húzódni az épületbe – tájékoztatta lapunkat Lukács József, rendezvényszervező.