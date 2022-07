A zene egyébként a főzőverseny idején is szólt. A sporttelepen vasárnap ingyenesen lehetett látogatni a koncerteket. A sort elsőként 10.30 órától a helybeli PistiEst zenekar nyitotta, majd a csapatot a határokon túli magyar, avagy részben magyar tagokból álló együttesek követték. Erdélyből a The Crazy Plumbers, Délvidékről az Ethnokor, Felvidékről a The Joint Venture, ugyancsak innen a Pál Balázs Jenő Band és vele együtt vendégként a kárpátaljai Czébely Csaba mutatkozott be. Késő délután és este pedig a Varga Miklós és a Band, majd a Dinamit lépett a közönség elé.