Pár éve még a gyönki általános iskolában vezették a Harmónia – Rend-Band Gyermekkórus & Zenekart, azonban sajnos a világjárvány miatt abba kellett hagyniuk a próbákat, időközben pedig a kórus tagjai is elballagtak. Új formációt hoztak létre Szekszárdon, amely májusban ünnepelte első születésnapját, és a Hangszerelem Zenestúdió nevet kapta.

– Jelenleg Nagymányokon táborozunk a zenestúdiós gyerekekkel, akikkel minden nap másfél órát próbálunk a közművelődési központban. Csütörtökön tartottunk egy főpróbát, ha úgy tetszik egy minikoncertet a piacon. Nem így terveztük, de sajnos a nagy meleg miatt kénytelenek voltunk ennyivel beérni – tájékoztatott Häuszer Beáta. Hozzátette: nem minden gyerekük vett részt a piaci főpróbán, de így is nagyon jó hangulatban telt a délelőtt. Kaptak is egy koncert felkérést a helyi művelődési központ vezetőjétől, jövő augusztus 20-án itt fognak fellépni a városi ünnepségen. – Ez a távoli jövő, de idén nyárra is szinte teljesen be vagyunk már táblázva, hogy csak a legközelebbi alkalmat említsem, szombaton Simontornya város napjára vagyunk hivatalosak – tájékoztatott a kórusvezető.

A szekszárdi páros első nagysikerű gyermekkórusát és zenekarát váltotta fel a jelenleg szintén jól menő zenestúdió, ahol leginkább könnyűzenei slágereket dolgoznak fel tanulóik nagy örömére.