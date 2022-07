Földi pályájának sarokszámai: 1928-ban született Gyulajon, és 2011-ben hunyt el Budapesten. Aki ennél többre is kíváncsi, annak érdemes elolvasni Tüskés Anna most megjelent könyvét, melynek címe: Bazsonyi Arany grafikái.

‒ Nemcsak festő volt, grafikai munkássága is figyelemre méltó - hangsúlyozza a szerző, aki Pesten az Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa, és Pécsen az egyetem Művészettörténet Tanszékének adjunktusa. ‒ Az 1960-70-es években még inkább a festészetét szolgálták a grafikák, mint vázlatok, viszont az 1980-90-es évektől már önálló műfajjá nőtték ki magukat az ilyen típusú alkotásai, főleg a tusrajzok. Készített irodalmi illusztrációkat, bibliai jeleneteket, bemutatta a női életutat, foglalkozott történelmi eseményekkel, és volt egy cirkusz sorozata. A kétszáz oldalas kötet első ötven oldala szöveg – bár szövegközi képek, fotók ott is találhatók –, s olvasható benne angol, francia és olasz nyelvű összefoglaló. A további 150 oldalon pedig mintegy kétszáz grafika tekinthető meg.

‒ Bazsonyi Aranynak mintegy kétezer grafikája maradt fenn - mondja Tüskés Anna. ‒ Ebből körülbelül hatszázat mutatok be katalógusban az olvasóknak. Ezek szignáltak, datáltak, tehát érezhetően befejezettnek ítélte őket az alkotó. A kötet része egy függelék is, melyben felsorolom a művész díjait, önálló kiállításait és a dedikált könyveit a férjével, Vecsési Sándorral közös könyvtárban. Kevesen tudják, hogy költő is volt, 2016-ban jelent meg egy posztumusz verseskötete.

Alkotópár

Bazsonyi Arany 1954-ben kötött házasságot Vecsési Sándor festőművésszel. Akkor költözött a fővárosba, az angyalföldi művészkolóniába. Sok időt töltöttek dömsödi nyaralójukban, ahol most látogatható kiállításuk van, és a több ezer kötetes könyvtáruk is ott található. Bazsonyi Aranynak állandó tárlata látható a simontornyai várban. A róla most megjelent könyv kiadását több szervezet, intézmény mellett egy magánszemély, a tolnai Rühl Gizella is támogatta.