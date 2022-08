Berlinger Attila, a kulturális intézmény ügyvezető igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy sajnos a covid járvány megakadályozta a jubileumi huszonötödik évforduló megünneplését.

– Huszonhat évvel ezelőtt alakult művészeti csoportot köszöntünk itt ma a kiállítótermünkben, amely azzal a céllal alakult meg 1996 tavaszán Tolnán, hogy összefogja a megyében élő, zömmel amatőr képzőművészeket, művészetpártolókat. A "Bárka" tagjainak többsége festő, de van köztük zománcműves, és fotós, sőt textiles is. A tagság nagy része elsősorban Tolna megyei, de az évek során csatlakoztak megyehatáron túli alkotók is a 2000-ben egyesületté alakult gárdához – mondta köszöntőjében Berlinger Attila, hozzátéve: a szervezet mindig is fontosnak tartotta a tagok képzését, az önképzési lehetőségek gyarapítását, és azoknak a kiállítási lehetőségeknek a keresését, ahol az alkotók munkáit a közönség megismerheti. Ennek érdekében szervezi az egyesület évente alkotótáborait, és azokat a tárlatokat, ahol csoportos bemutatkozásokra nyílik lehetőség. A Bárka jelenleg harmincöt tagot számlál.