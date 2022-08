– Saját örömömre 2018 környékén kezdtem el zenéket mixelni, aztán megismerkedtem egy korombeli sráccal, aki rappelt – mondta. – Neki kezdtem el zenei alapokat készíteni. Nekem is megtetszett ez a műfaj, gondoltam, kipróbálom magam itthon. A dalok szövegét mind magam írtam, minden szám saját szerzeményem.

– Az első dalom 2020-ban jelent meg az egyik videó-megosztón, akkor mindössze tizenhét éves voltam. Engem is meglepett a sok pozitív visszajelzés, aztán szépen, lassan maguktól elindultak a dolgok – mondta Csanád.

A szekszárdi fiatal senkit nem ismert a magyar zeneiparban, de nem is áll szándékában mások hátán felkapaszkodni. Többször is hívták nagy tévécsatornák tehetségkutató műsoraiba szerepelni, de ő ezeket elutasította. Idén februártól azonban csatlakozott egy kiadóhoz, amellyel együtt dolgozik.

Ercsé, azaz Ranga Csanád a színpadon (Beküldött fotó)

Több kislemeze is megjelent már, nagy albumot jövőre tervez. Fellépések tekintetében egyre több helyre hívják. Idén eljutott a Strand Fesztiválra és a fővárosi Akvárium Klubban is láthatták már a színpadon.

– Lehetséges, hogy idén szülővárosomban, Szekszárdon is láthat majd a közönség, erre majd akkor térjünk vissza, ha már jobban körvonalazódnak a lehetőségeim. Jellemzően a saját korosztályomat mozgatom meg, de azért akadnak fiatalabbak és idősebbek is, akik kedvelik a zenémet. Számomra az is fontos, hogy a saját dalaimat közvetíthetem. A saját életem és tapasztalásaim adják a dalszövegek alapinspirációját, a szerelmes számaimat a barátnőm ihlette – mondta Csanád.

A szekszárdi fiú idén érettségizett az Ady Endre Technikumban, nagyon szép bizonyítványt tudhat magáénak. Ősztől ugyanitt folytatja tanulmányait gépgyártás-technológia szakon, emellett tovább építi zenei pályáját. Csanád szeretne egyedit alkotni, ezért ha kicsit lassabban indul be a karrierje, nem bánja, mert az önazonosság számára mindennél fontosabb.