A tavalyi rendezvény jól sikerült, s most is ugyanott, az Ady középiskola tornatermében találkoznak a gyűjtők és az érdeklődők szeptember 3-án. A Tolna megyei szervezet titkára, Szőts Tihamér azt mondja: jól haladnak az előkészületek. Tavaly 65 asztalon mutatták be kollekcióikat a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének tagjai, most a visszajelzések alapján 46 asztalnál tartanak. (Ez a szám még emelkedni fog.) És persze nemcsak érmeket hoznak.

Ahány gyűjtő, annyi gyűjtési terület. Régi bakjegyek, részvények, plakettek, jelvények, kitüntetések, dísztőrök is szerepelnek a kínálatban. Sokakat mozgat meg egy ilyen esemény, néhányan a határainkon túlról is várhatók. Az országos elnök, Csóka Ferenc köszönti majd a megjelenteket, s természetesen ott lesz a megyei elnök, Király József is. Az éremkínálatban szerepel majd a legfrissebb kiadás is: az augusztus 20-ára megjelent, háromezer forint névértékű Szent István-terem-emlékérme, mely hatszögletű.