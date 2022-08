– A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a Perczel kúriában tartottuk meg a koncertet – tájékoztatta lapunkat Lukács József rendezvényszervező. – Kusnyér Anna színésznő és Kéméndi Tamás harmonikaművész léptek fel telt ház előtt, ami nyolcvan-száz fős nézettséget jelent. A közös produkció a Pezsegő Párizs fantázianevet kapta, mivel Edith Piaf legismertebb slágereit, a Párizsról szóló legszebb dallamokat mutatták be.

Nemcsak francia sanzonokat adott elő a duó, Karády Katalin dalai is megszólaltak az est folyamán. A rendezvényszervező elmondta, a koncert sikeressége annak is betudható, hogy a páros már korábban is fellépett a településen – idén júliusban – de a francia tematika is vonzotta a közönséget.