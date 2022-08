Siklósi Krisztián, aki maga is itt tanít és együtt muzsikál a gyerekekkel, az előadást megszakítva a színpadra hívta Biró Zoltán a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökségi tagját, aki Bakos Géza hangszerkészítő mester unokaöccse. A mester ugyanis minden évben felajánl egy általa készített gyönyörű hegedűt egy ifjú tehetségnek, akinek zenei pályafutását így szeretné segíteni. Bakos Géza személyesen nem tudott Erdélyből eljönni, ezért egy levelet küldött a pénteki eseményre, melyet Siklósi Krisztián olvasott fel.

- A hangszerészek élete nagyban hasonlít a muzsikusokéra. Amit készítünk, amit átadunk, az nemcsak egy termék vagy alkotás. Lelke van. Tele van élettel, örömmel, fájdalommal és szeretettel is. Elsősorban hivatás és szolgálat, másodsorban munka. Egész életemben ez a szolgálat lebegett a szemem előtt, hogy segíthessem a tehetségek előrejutását és fejlődését azért, hogy őseink örökségét továbbvihessük – írta levelében a hangszerkészítő mester.

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tagozata is fellépett a családi napon.(Fotó: Fotó: Schilli-Bárány M.)



Siklósi Krisztián örömmel jelentette be, hogy idén Boros Brájen volt a kiválasztott fiatal tehetség. A tizennégy éves általános iskolás Brájen el sem akarta hinni, hogy saját hegedűt kapott. A hangszerkészítő a nyertesnek külön üzent levelében. -A muzsikusok életében, mint a mienkben is, nagyon fontos a szorgalmas munka és a kitartás. Nem adjuk fel, míg el nem érjük a kívánt sikert. Azt kívánom Neked, hogy ez a hangszer a legnehezebb időszakban is emlékeztessen arra, hogy érdemes küzdeni, és a munka mindig meghozza gyümölcsét – írta Bakos Géza. A hegedűt Bíró Zoltántól meghatottan vette át az ifjú muzsikus, aki később elmondta, nagyon meglepődött, amikor meghallotta a nevét, hogy idén ő lett az a szerencsés, aki egy hegedűvel gazdagodott.

Bíró Zoltán és Boros Brájen (Fotó: Schilli-Bárány M.)



- Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ma egy saját hegedűvel térhetek majd haza. Ez a hangszer nagyon különleges, hiszen kifejezetten nekem készült, egyedi azonosítóval is rendelkezik. Gyönyörű ez a hangszer, nagyon boldog vagyok – mondta lapunknak a tizennégy éves Brájen. Azt is megosztotta velünk, hogy öt éve kezdett el hegedülni, nagyapja inspirálta erre. - Kinéztem az ablakon, és megláttam a nagypapámat hegedülni. Nagyon meghatott, megtetszett és ki akartam próbálni. Azonnal megszerettem, a jövőben pedig szeretnék majd Vácon továbbtanulni hegedű tanszakon – tette hozzá a bonyhádi fiú.