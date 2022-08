– Szombaton gyűjtöttük a gyógynövényeket Grábóc mellett közel százan, ugyanis a felhívásunkra még Budapest mellől is érkeztek hozzánk – tájékoztatta lapunkat Köhlerné Koch Ilona, a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat elnöke, majd hozzátette: Pap Éva A Szentelt gyógyfűcsokor könyvecske szerzője most is részt vett az egész eseményen, több növényt már korábban begyűjtött. Minden érdeklődőnek mesélt a növények hatásáról, felhasználásáról, nagyon sok információt lehetett tőle megtudni.

A csokorba gilisztaűző varádics, ebfojtó müge, szürke aszat, fekete kömény, közönséges bábakalács, zsidócseresznye, közönséges cickafark, fehér üröm, rezgőpázsit, réti füzény és százforintosfű is került, azonban az aszály következtében helyettesítő gyógynövényként tettek még aranyvesszőfüvet és mentát is a bokrétába.

– Vasárnap került sor a csokorszentelésre a római katolikus templomban. A misét Wigand István celebrálta, amelyen a táncosok népviseltben vettek részt. A szertartást követően áldotta meg a pap a csokrokat. A programsorozatról roll-up kiállítás készül, melynek célja, hogy az ősi, német nemzetiségi hagyományt fotókkal dokumentálja, német-magyar nyelvű ismertetőszöveggel bemutassa és oktató céllal elérhetővé tegye az iskolás, ifjúsági- és idősebb korosztály számára előadások, népismereti órák, kulturális programok alkalmával.