Amikor egy ikonikus alak továbbadja a stafétabotot, mindig szokott lenni kisebb-nagyobb döccenő. Aki leköszön a Bonyhádi Képzőművészeti Kör vezetéséről: Kovács Ferenc művész-tanár. Aki átveszi: Tanai Guzorán Anna, szintén kiváló alkotó, rajztanár Szekszárdon és Bonyhádon.

A 86 éves Kovács Ferenc igen erős életművet tudhat magáénak, úgy is, mint festőművész, úgy is, mint az utánpótlás nevelője. A közelmúltban jelent meg A Bonyhádi Képzőművészeti Kör című kötet. (Rühl Gizella írta és szerkesztette.) Ebben a kör hetvenéves története olvasható, s mintegy száz tag művei is bekerültek a dekoratív kiadványba. Összesen 190 felnőtt és 237 gyerek járt ide rajzolni tanulni, rajztudását fejleszteni az évek során.

Az alapító Horváth Olivér volt, Kovács Ferenc 1970-től mostanáig végezte a szakmai vezetői munkát. Volt, amikor egy, volt, amikor korosztályonként különválogatottan két, illetve három csoport működött. Néhány művész és népművész (tojásfestő, bőrműves, bábkészítő, fafaragó), sok rajztanár és építész került ki közülük – mondja Kovács Ferenc. A felvételire készülők szabadkézi és műszaki rajzos, ábrázoló geometriás oktatásban is részesültek. Kora előrehaladta miatt azonban most leköszönt az eddigi vezető.