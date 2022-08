A székely mesemondó, Sebestyén István énekelni is szokott. Népdalokat és egyházi műveket. Most azonban valami mással rukkol elő: a kakasdi augusztus 20-ai rendezvénysorozat egyik programja lesz, amikor a helyiek a tőlük megszokottól eltérő produkciót mutatnak be. A dalos kedvű székely góbé Olivia Newton-­John- és Abba-slágerek mellett, előad egy részletet Verdi Nabuccojából is.