Ahogyan korábbi híradásunkban is jeleztük, a Szekszárdi Szüreti Napok szervezői szempontból legnehezebb napja a szombati volt, amikor több műsorszámot kényszerültek más helyre telepíteni vagy lemondani a zuhogó eső miatt. Sokak számára a legfájóbb pont az volt, hogy elmaradt a délutáni szüreti felvonulás, amely szinte példátlan a fesztivál történetében.

– Egyszer, 2010-ben fordult elő, hogy ennél rosszabb idő volt a szüreti napok idején, de a felvonulást valami szerencse folytán még akkor is sikerült megrendezni – emlékezett vissza Berlinger Attila. A rendezvényt szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, a legnagyobb öröm az volt, hogy az idei szüreti napok, ez a négynapos összművészeti, bor és gasztronómiai kulturális fesztivál három év után, összefogással létrejöhetett, ugyanis az évet a bizonytalanság, a szüreti napokat is érintő átszervezés, a helyszínek változtatása, a financiális problémák, majd ezek áthidalása jellemezte. Majd amikor a rendezvény összeállt egységes egésszé, akkor éppen erre a hétvégére megjött a rossz idő időjárás, a többnapos eső, amely alapvetően befolyásolja egy ekkora fesztivál programjait.

– A legnehezebb körülmények ellenére is összefogással és gyors döntésekkel a programok közül sokat sikerült megmenteni és megvalósítani azáltal, hogy fedett helyre vittük őket. Az eseményekről, amelyek kényszerűségből elmaradtak, a fellépőkkel egyeztetve úgy döntöttek, hogy megpróbálják egy későbbi időpontban pótolni. Berlinger Attila úgy fogalmazott, öröm volt látni, hogy a rossz idő ellenére mennyi látogatót üdvözölhettek a rendezvényen, hogy az emberek mennyire kitartóak voltak és milyen nagyon szeretik ezt az ünnepet. A kitartást megköszönte a látogatóknak és a támogatóknak egyaránt.

Úgy véli, talán az utolsó nap, a vasárnapi helyrebillenti kicsit a mérleget, hiszen az időjárás egészen jóra fordult, minden eseményt várhatólag sikerül megrendezni, így a Punnany Massif esti nagykoncertjét is. Cikkünk elkészültéig semmit nem kellett lemondani, és a szabadtéri helyszínek is több nézőt vonzottak: délelőtt a helyi csoportok bemutatkozása, a Cinegemadár Gálaműsort a Vármegyeháza udvarán, a Tücsök zenés színpad és a Gang Band műsora. Mint a fesztiváligazgató jelezte, azért is örül ennek, hiszen nagyon sokan érkeztek Szekszárdra itthonról és külföldről egyaránt. Elmondta, minden viszontagság ellenére pozitív képet lát, az ünnepségnek van olyan erős háttere és hagyománya, ami átlendíti a következő évre.

A Szekszárdi Szüreti Napok programjairól először itt írtunk, míg az ünnepélyes megnyitóról készült tudósításunkat ide kattintva olvashatja. A fesztivál pénteki napjáról itt számoltunk be, a szombati programokról pedig ebben a cikkünkben adtunk hírt.

A fesztiválon adták a vérüket

A zuhogó eső miatt a tömeg elmaradt, és így nem volt igazán sikeres a Belvárosi Közösségi Házban szombat délután megrendezett véradónap – mondta el érdeklődésünkre Gulyás Katalin. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének igazgatója úgy fogalmazott, hogy a programot „elmosta az eső”. Mint megtudtuk, máskor a szüreti felvonulók, nézelődők szoktak vért adni, nem ritka hogy ötven-hatvan főt is regisztráltak, ám ezúttal csak tíz sikeres véradójuk volt. Gulyás Katalin bízik benne, hogy a következő, szeptember 23-án 11 órára, a Babits kulturális központ Bödő termébe megszervezett légimentős véradásra nagyobb számban érkeznek majd donorok.