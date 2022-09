Sokan voltak kíváncsiak a Másnap – Beck és Szűcs című zenés műsorra is: a hazai alternatív zene kiemelkedő alakjai, Beck Zoli és Szűcs Krisztián Cseh Tamás és Csengey Dénes a nyolcvanas években a fióknak készült dalait dolgozták fel műsorukban.

Szintén óriási népszerűségnek örvendett Nyáry Krisztián előadása, amelyen pénteken és szombaton is részt lehetett venni. Az író éppen tíz éve kezdte el barátainak publikálni a Facebookon azt a magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etűd sorozatát, amelyből később „Így szerettek ők” címmel két kötet is született. Szekszárdi műsorában Tolna megye fontos íróit is megidézte. Simon Márton rendhagyó irodalomórája szombat reggel vette kezdetét. Adorjáni Bálint: Capa-est című előadására is sokan voltak kíváncsiak, csakúgy, mint az esti Grecsó-Hrutka koncertre a Rendezvényteremben.

Vasárnap lépett a Színházterem színpadára a Varidance: János Vitéz csapata, kétfelvonásos élőzenés, szintén teltházas tánckölteményükkel.

A Tolna megyei amatőr zenekarok versenyére nyolc nevezés érkezett, az együttesek reggel tíz órától mérték össze tudásukat. A zenekarok bemutatkozó fellépése sorrendben: Csobogó együttes, PontyPool, Electric Soul, Barbária, Humen Brass Band, The Fifth Page, The Rock Wave, Origamies. A zsűritagok: Pereszlényi Zoltán zenész-rádiós műsorvezető, Nemes András zenész-zenetanár, Ótós Réka, a Tolna Megyei Önkormányzat kommunikációs és civil referense és Varga Dalma a Babits Mihály Kulturális Központ kulturális osztályvezetője.

A Tolna megyei amatőr zenekarok versenyének végül két első helyezettje lett: Origamies és a Humen Brass Band.

A szervezők fődíjként fellépési lehetőséget biztosítanak, a két zenekarnak a Placcon lesz majd közös bulija.