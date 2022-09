A falakon képek, textíliák, kerámiák a tárlóban korsók, mind a szürethez, a szőlőhöz és borhoz kötődnek. Ugyancsak ezt a hangulatot idézte meg Rubányi Anita előadóművész, Kis Pál István Szekszárd, a kedves című versével. Berlinger Attila, a kulturális központ ügyvezető igazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a 2019 után újra visszatérő hagyományőrző-, bor és gasztronómiai fesztiválhoz – amely évtizedek óta városunk történelmét képezi – méltó és illeszkedő ez az alkotóművészeti kiállítás, mely a szüreti hagyományok jegyében mutatja be a szekszárdi borvidék természeti adottságait, a szüreti mulatságok hangulatát, a várost évezredek óta körülvevő szőlődombokat, völgyeket, lankás vidéket, szurdikokat.

A kiállítást megnyitó Fuksz Márta, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóhelyettese, történész, megemlítve, hogy a szőlőművelés és bortermelés több mint kétezer éve része a város és környéke életének, arról szólt, hogy ez egyben kulturális és szimbolikus jellegénél fogva is fontos szerepet töltött, és tölt be ma is az itt élők életében. A kiállított alkotások, a szőlőt ábrázoló csendélet, a nyugalmat árasztó tájkép, a vidám szüreti jelenet pedig esztétikai élményt nyújtanak. A művészettörténet emlékei mutatják, hogy szőlő és a bor kötődött az ókori istenekhez, a bor, mint az egyik legnemesebb ital, valójában az istenek itala.