A szobrászok általában rajzokkal, grafikákkal kezdik a pályafutásukat, aztán nyúlnak agyaghoz, kőhöz, érchez, s kezdenek kimerészkedni a két dimenzióból a háromba. És van, hogy vissza-visszatérnek a rajzokhoz, kikapcsolódásképpen, vagy megélhetési okokból. Képre többször van megrendelés, képet könnyebb eladni, mint szobrot.

Szatmári Juhos László négyzet alakú képeivel (A szerző fotója)

Szatmári Juhos László, az ismert szobrász, a Borkút és más köztéri művek alkotója mostanában rajzolgat. Négyzet alakú képeket készít, a rá jellemző szín- és formavilág elemeit felvonultatva, műanyag hordozóra dolgozva. Ahogy a szobrászatban előtérbe kerül a bronz hatású műgyanta, úgy a festészetben is kezdenek teret nyerni a modern anyagok. A művész képei és szobrai is láthatók most, szeptember 18-ig, a Vármegyeházán.

Szatmári Juhos László a mai Romániához tartozó Szatmárnémetiben nőtt fel. Magyarországra 1971-ben települt át, a tolnai megyeszékhelyre 1976-ban költözött. Azóta gazdagítja köztéri munkákkal az itteni településeket: Szekszárdot, Tolnát, Bonyhádot, Sióagárdot, Csikóstőttőst.