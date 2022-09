Az osztrák főváros fogadta nemrég a Nyitott Világ Alapítvány diákjait. A fiatalok fejlesztették tudásukat és belekóstoltak az ottani mindennapokba. A belekóstolás szó szerint is érthető, hiszen a csapatot kísérő Tóth Lászlóné, az alapítvány kuratóriumának titkára elmondta: a svédasztalos, salátabárral ellátott étteremben mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő helyi finomságot, különlegességet.

De miután nemcsak kenyérrel él az ember, a kulturális csemegékre is vágyó csoport reggelente a világváros felfedezésére indult. A megcsodált, bejárt helyszínek listájára csakhamar felkerült a régi Bécs egyik legszebb épülete, a Rathaus, majd következett a kapucinusok templomában a császári kripta, azután a kincstár, a Természettudományi Múzeum és a két leghíresebb templom, a Stephansdom és a Karlskirche. A modern Bécsre pedig az ENSZ Központban tett látogatás, illetve a Hundertwasser Kunsthaus fogja emlékeztetni valamennyi tanulót.

A diákok a Praterben a világ első óriáskerekére ülve tettek egy kört, emellett megtekintették a világ első állatkertjét is. Elidőztek Schönbrunn és Belvedere pompás barokk kastélyaiban, utóbbi palota gyűjteményében található a három legismertebb osztrák festő, Gustav Klimt, Egon Schiele és Oskar Kokoschka számos alkotása.

A fiatalok alaposan megismerhették a bécsi közlekedést is, hiszen hetijegyük volt. Így nemcsak villamossal, hanem U-Bahnnal és S-Bahnnal is sokat utaztak. Az esték a nemzetközi diákszálláson német órákkal zajlottak, mindenki feljegyezte a napközben vele és társaival megtörtént eseményeket, és kötelező program volt az aznapi, friss újság olvasása is. Az élményekkel feltöltődött csoport számára így marad örök emlék Bécs, a világ egyik legélhetőbb nagyvárosa.