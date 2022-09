Elvis Aaron Presley néven látta meg a napvilágot 1935-ben Mississippi államban, Tupelóban. A zenei karrierje Tenessee államban, Memphisben kezdődött, tizenhárom éves volt, amikor a családjával odaköltözött. Első kislemeze "Heartbreak Hotel" címmel jelent meg 1956 januárjában, és első számú sláger lett az Egyesült Államokban. Elvis Presley az újonnan népszerű rock and roll hangzásának vezető alakja lett.

Ugyanabban az évben mutatták be a Love Me Tender című filmjét. Két évvel később katonai szolgálatra sorolták be, ezután indította újra a karrierjét. A huszadik század egyik legjelentősebb kulturális alakjaként tartják számon, a Rock and Roll királyának nevezik. A dalai, szexuálisan provokatív előadásmódja tették világhírűvé.

Sajnos gyógyszerfüggősége, egészségtelen táplálkozási szokásai tönkretették az egészségét, 1977-ben, negyvenkét évesen hunyt el váratlanul gracelandi birtokán. Az elérhető adatok szerint a kedvenc étele a mogyoróvajas és a banános szendvics volt, gyakran mértéktelenül megevett egy vekni francia fehér kenyeret, egy-egy kiló szalonnával, mogyoróvajjal és szőlőzselével.

Kedvenc idézete ez volt: "Ne kritizálj, amit nem értesz, fiam. Soha nem jártál annak az embernek a cipőjében". Egyesek szerint Elvis Presley életét a felesége, Priscilla Presley tette tönkre, aki szintén feltűnik a filmben.

A róla készült amerikai életrajzi film, az Elvis az HBO csatornán nézhető szerda este 20 órakor.