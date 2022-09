Vannak nyugdíjba vonuló pedagógusok, akik alig várják, hogy maguk mögött hagyhassák az iskolát, és végre unokázhassanak, pecázhassanak, kertészkedhessenek, vannak, akik tovább dolgoznak, s olyanok is akadnak, akik visszavonulva is közszolgálati tevékenységet végeznek, nemcsak addig, ameddig fizetést kapnak érte. Civil szervezetekben szorgoskodnak, jótékonysági akciókat szerveznek, helytörténeti kutatásokat folytatnak.

Cséplés 1940-ben (A szerző felvétele)



Ez utóbbiak közé tartozik a gyönki Kocsis Sándorné. Négyszáz oldalas helytörténeti fotókönyve nemrég jelent meg, Velünk él a múlt címmel. Ha a témáját tekintve múltidéző is a mű, a feldolgozás teljesen modern, 21. századi: sok kép, kevés szöveg. A társszerző az a Kiss József, aki Németországban él, de egykori lakhelyén, Gyönkön tart fenn igen gazdag sváb népművészeti gyűjteményt. (A kollekció egy része a kitelepítettektől vásárolt, visszahozott anyag.) Ő szintén pedagógus, és a kétnyelvű könyvben a német fordítást végezte.

– Az akkoriban háromezer fős Gyönkről, a II. világháború után 831 svábot telepítettek ki, és körülbelül kétszáz személyt hurcoltak a gulágra, kényszermunkára – mondja Kocsis Sándorné. – A betelepítés 1722-23-ban történt. A régmúlt időkkel nem foglalkozik a könyv, hisz akkor még nem léteztek fényképek, csak a múlt század első felének képes krónikáját tárja elénk.

Sorozás 1942-ben (A szerző felvétele)



A gyűjtőmunkát 2015-ben kezdte a nyugdíjas pedagógus, a nyomdai előkészítést 2021 szeptemberétől 2022 májusáig végezte. Sokan adtak fotót a településről, a viseletről, a helyi eseményekről: esküvőről, szüretről, disznóvágásról, iskolai végzős osztályokról, háborúba indulásról. Aki besegített, tiszteletpéldányt kapott. A dekoratív kiadvány ötszáz példányban jelent meg, könyvárusi forgalomba nem került. Eljutott Gyönk két testvértelepülésére, Darmstadtba és Griesheimbe is.

Azért is tekintette szívügyének a múlt eme darabkájának dokumentálását Kocsisné, mert felmenői révén személyesen is érintett a kitelepítésben és a malenkij robotban is. Valakinek mindig el kell végezni azt a munkát, amit sokan várnak, hogy elvégződjön. Ez most Gyönkön dicséretes módon megtörtént. Emlékőrzésből: jeles!