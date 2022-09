– Meg tudnak nyugtatni, bennünket, szekszárdi és Tolna megyei olvasókat, hogy Babits Mihály és Dienes Valéria szándékosan, szekszárdi születésük okán került a darabba?

VK: – Minden olvasót és színházlátogatót remélhetőleg nemcsak megnyugtatni tudunk, hanem motiválni is, hogy színházba menjen. Büszkék lehetnek Szekszárdról induló művészeikre! A társaság tervezete által egyébként mi is lelkes olvasói lettünk a magyar irodalomnak. Mivel Szekszárdon, a Babits Mihály Emlékházban van egy Dienes Valéria Emlékszoba, nem volt bonyolult számunkra az összefüggés megismerése.

FH: – Számunkra az is fontos volt, hogy a mennyország előterében egy nő is üljön a férfiak körében. Egy szekszárdi hölgy, aki a nők közül elsőként szerzett Magyarországon egyetemi doktori címet.

– Nyugtázhatjuk, hogy az Önök darabjának köszönhetően végre eljuthatunk Szekszárdól Párizsba, a szerelemhez, Istenhez? Mert ez mind szerepel a műben.

VK: – Hogy megérintettük-e a szíveket? Ezt mindenkinek magának kell éreznie. Kívánjuk ezt magunknak és másoknak is.

FH: – Az biztos, hogy érdekes, erőteljes az a világra való nyitottság, ami visszatükröződik ezekből az egykori gondolatokból.

– Egyszer talán olvashatjuk magyarul is az önök darabját?

VK: – Természetesen. Érdemes a DBU-hoz fordulni, Palya Noémi kiváló fordítását a színház az előadás feliratozásnál is használja.

FH: – Mivel van egy nagyon jó magyar feliratozás, az előadást azok is tudják követni és érteni, akik kevés némettudással rendelkeznek.

– Végezetül: működik még a Kommando Elefant nevű bécsi popegyüttes, melynek egyik vidám klipjében Verena Koch egy vicces hölgyet alakít?

VK: – Van egy jó hírem, a Kommando Elefant még mindig létezik. Bár itt-ott akad néhány színházi vendégszereplésem – miután nemcsak rendezőként, hanem színészként is dolgozom – , a Kommando Elefant egyelőre nem kért fel újabb szereplésre. Sajnos. Egyébként mindenütt szívesen játszom, ott is, ahol szükség van egy vicces nagymamára…