Petőfi-versek seregszemléje harmincadszor

Kettős jubileum. Az első sárszentlőrinci Petőfi Sándor Versmondó Versenyt harminc éve rendezték. A mostani ezért is figyelemre méltó, meg azért is, mert a költő születésének kétszázadik évfordulójához kötődött. A szeptember 28-ai megmérettetés két helyszínen folyt, összesen 39-en neveztek be.

A középiskolások és a felnőttek versmondását a Bognár Cecil (balról), Szűcs Edit és Gutai István alkotta zsűri bírálta (Fotó: W. G.)

Harminc évvel ezelőtt, 1992-ben rendezték meg első ízben a Petőfi Sándor Versmondó Versenyt Sárszentlőrincen. Az évforduló kapcsán, a múlt történéseit felelevenítő kiállítás nyílt szeptember 28-án a helyi kultúrházban, és persze versmondók is érkeztek – legtöbben a környező falvakból, továbbá Bonyhádról, Szekszárdról és Paksról –, hogy összemérjék előadói képességeiket. Két helyszínen folyt a megmérettetés: az általános iskolás korúak, két kategóriában (alsósok és felsősök) az iskola épületében, míg a középiskolások és a felnőttek (szintén két, külön kategóriában) az evangélikus egyház gyülekezeti termében mondták a Petőfi-verseket. Összesen 39-en neveztek be: 15 alsós, 15 felsős, hat középiskolás és három felnőtt. A kicsiknél Csizmazia Sándorné, Darvas Anikó és Fodor Zoltán zsűrizett, míg a nagyobb gyerekeknél és a felnőtteknél Bognár Cecil, Szűcs Edit és Gutai István látta el ezt a feladatot. A kiállítás és létrehozói: Szüsz Jánosné és Szücs Jánosné (Fotó: W. G.) A versenyek szervezését három évtizeddel ezelőtt Szüsz Jánosné Horváth Ilona kezdte. A ma már nyugdíjas pedagógus az idei program-előkészítésben és lebonyolításban is részt vett. Hangsúlyozta, hogy nagy érdeme van a mostani – Petőfi születésének kétszázadik évfordulójához kötődő ‒ rendezvény anyagi hátterének előteremtésében az alpolgármesternek, Szücs Jánosnénak. A versmondókat, szülőket és felkészítő tanárokat Sátor Géza polgármester is köszöntötte. Többek között Latinovits Zoltánt is idézte, aki szerint „A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről.”. Az egyik szünetben Kántor István adott elő megzenésített verseket (Fotó: W. G.) A verseny szüneteibe, illetve annak végére, verses-zenés kulturális blokkokat iktattak be. Közreműködött: Kántor István nagykónyi zenész-tanár, Szabó Dávid medinai zenész-tanár, Várszegi Viktor előadó és a fővárosi Kávészünet zenekar. Értékes díjakat kaptak a nyertesek Januárban lesz kétszáz éve, hogy megszületett az egyik legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor, aki 1831-33-ig Sárszentlőrincen diákoskodott. Emlékházat rendeztek be a tiszteletére, és harminc éve szerveznek versmondó versenyeket a településen. A jubileumi Petőfi Sándor Versmondó Versenyen a következő eredmények születtek. Alsósok: 1. Horváth Sarolta (Györköny), 2. Dörnyei Szonja (Pálfa), 3. Pereg Zalán György (Paks). Felsősök: 1. Somogyvári Ákos (Pálfa), 2. Tornai József András (Bonyhád), 3. Fábián Péter (Györköny). Középiskolások: 1. Deér Zsuzsanna (Bonyhád), 2. Sztojka Regina (Simontornya), 3. Váli Mária Réka (Gyönk). Felnőttek: 1. Horváth Józsefné (Tengelic), 2. Molnár József Tengelic), 3. Herczig Viktória (Tolna). A nyertesek nem csupán egy oklevelet vihettek haza. Értékes tárgyjutalmakat kaptak. A szemet gyönyörködtető, egyedi díjak Oláh Erika tűzzománc-készítő és Eisenmayer Jenő ötvös munkái.

